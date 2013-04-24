ایران نشانه و هدف آتی دشمنان است/افراد باتجربه کشور را از بحران ها نجات دهند

به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، سردار محمد طهرانیمقدم ظهر امروز در آئین افتتاحیه مؤسسه تابناک ما با بیان اینکه در حال حاضر در سال حماسه سیاسی و اقتصادی قرار داریم، اظهار داشت: : ملت ایران باید با استفاده از خلق حماسهای دیگر نسبت به دفاع از کشور در مقابل توطئههای امروز دشمن اقدام کنند.
وی با بیان اینکه رزمندگان هشت سال دوران دفاع مقدس با توطئههای ضد انقلاب دشمنان مقابله کردند و از ارزشهای ایران اسلامی در تمام عرصهها دفاع کردند، اضافه کرد: در حال حاضر در شرایط حساسی قرار داریم و ما باید حماسه دیگری در کشور ایجاد کنیم.
برادر سردار شهید حسن طهرانی مقدم با بیان اینکه حماسه به معنای شجاعت، تلاش و اقدامی خارقالعاده است، تصریح کرد: مردم و مسئولان باید یاد حماسهسازان و افرادی که حماسه انقلاب را آفریدند را گرامی بدارند
وی با تأکید بر اینکه انقلاب ایران و جنگ هشت سال دوران دفاع مقدس با دلاورمردیهای شهدای ایران اسلامی در مقابل طراحیها و برنامهریزیهای دشمن پیروز شده است اضافه کرد: دشمنان همواره ایران را نشانه گرفتند و در شرایط امروز دشمن سوریه را به عنوان مرکز مقاومت نشانه گرفته و درصدد حمله به ارزشهای اسلامی است.
سردار طهرانی مقدم با اشاره به اینکه سوریه به عنوان خط مقدم جبهه مقاومت به شمار میرود، تأکید کرد: دشمن در حال حاضر سوریه را نشانه گرفته و ایران اسلامی به عنوان هدف و نشانه آتی دشمن است.
وی با تأکید بر اینکه کشور نیازمند حضور حماسهسازان در صحنه است و امروز کشور برای عبور از بحرانها فرصت آزمون و خطا ندارد، افزود: افراد با تجربه و حماسهساز باید وارد صحنه شوند و کشور را از بحرانها نجات دهند.
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