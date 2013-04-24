حمایت کرزای از توقف پخش برنامه های غیراسلامی در رسانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "حامد کرزای" پشتیبانی خود را از خواست علمای اسلامی افغانستان برای جلوگیری از تولید و پخش برنامه های "ضداخلاقی و ضداسلامی" در رسانه های این کشور اعلام کرد.

علمای اسلامی افغان بارها از رعایت نشدن اصول اخلاقی و اسلامی در رسانه های افغانستان که برخی از آنها با حمایت غرب فعالیت می کنند، انتقاد کرده و خواستار جلوگیری از اشاعه بی اخلاقی در جامعه شده اند.

این در حالی است که کشورهای غربی با ادعای دفاع از آزادی و ارزش های لیبرالیسم، خواهان ادامه وضع موجود و فعالیت بدون چارچوب رسانه های افغانستان هستند. برخی از مخالفان کنترل رسانه ها توسط دولت افغانستان نیز مدعی اند این اقدام ممکن است به بازگشت کشور به شرایط حکومت طالبان در 12 سال پیش بیانجامد.