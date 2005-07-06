صندوق حمايت از پژوهشگران، ازفرار مغز ها جلوگيري كند وسرمايه هاي فكري ايراني را بازگرداند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، معاون اول رييس جمهور در اين جلسه با اشاره به نقش پژوهشهاي علمي در پيشبرد جامعه به سوي اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ، بر توزيع بهينه اعتبارات اين صندوق تاكيد كرد.

دكتر عارف افزود: اين صندوق بايد با برنامه هاي حمايتي خود، شرايط حفظ پژوهشگران برجسته كشور را فراهم آورده و نه تنها از فرار مغزها جلوگيري كند، بلكه باعث بازگشت سرمايه هاي فكري ايراني خارج از كشور به ميهن اسلامي گردد.

دكتر عارف ماوريت هاي اصلي اين صندوق را حمايت از پژوهشگران دانست و گفت: بايد شرايطي را فراهم كنيم تا پژوهشگران بدون دغدغه به فعاليت اصلي خود و پژوهش در زمينه اولويت هايي كه در برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بيست ساله كشور آمده است، بپردازند.

در اين جلسه كليات طرح ايجاد شبكه عضويت با هدف شناسايي و معرفي پژوهشگران فعال كشور و امكان ارائه خدمات تخصصي و حمايتي به پژوهشگران، اعطاي كرسي پژوهشي براي پژوهشگران برجسته و مراكز علمي و تعيين اولويت هاي پژوهشي سال 84، پس از اصلاحاتي به تصويب رسيد و مقرر شد در سال 1384 از اساتيد و دانشياران دانشگاهها به عنوان اعضاء ثبت نام به عمل آيد و با توجه به ملاك هاي تعيين شده تا سقف 20 نفر نيز صاحب كرسي پژوهشي شوند.

گفتني است درحال حاضر 205 پروژه در اين صندوق در دست بررسي است و اعتباري بالغ بر 215 ميليون تومان بابت انجام اين پروژه ها به تصويب رسيده است.