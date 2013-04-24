  1. استانها
  2. همدان
۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۳۱

مظاهری:

عملیات مبارزه با آفت سن غلات در 1500 هکتار از مزارع بهار انجام شد

عملیات مبارزه با آفت سن غلات در 1500 هکتار از مزارع بهار انجام شد

بهار – خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون عملیات مبارزه با آفت سن غلات در سطح 1500 هکتار از مزارع شهرستان بهار انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله مظاهری لقب بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مبارزه با سن غلات این شهرستان اظهار داشت:سال گذشته عملیات مبارزه با آفت سن غلات در سطح25500هکتار از مزارع شهرستان بهار در مرحله سن مادر و پوره انجام شد.

وی افزود: کنترل آفات و بیماریهای گیاهی به خصوص مبارزه با سن گندم بر افزایش تولیدات تاثیربسیار داشته که در این راستا با همت تولیدکنندگان، کشاورزان و همکاران کنترل این آفت به ویژه آفت سن غلات در دستور کار قرار دارد.

مظاهری لقب بیان کرد: به منظور پیشگیری از خسارت آفت سن اکیپ‌های مبارزه از مزارع بازدید مستمر دارند و در صورت مشاهده این آفت در مزرعه عملیات مبارزه را انجام تا از ضرر اقتصادی به مزارع جلوگیری شود.

وی یادآور شد: در مرحله سن مادر، کشاورزان باید سرکشی و نظارت مستمر ازمزارع خود داشته باشند و در صورت نیاز با هماهنگی کارشناسان، مبارزه را آغاز کنند چراکه در صورت بیتفاوتی، این آفت خسارات بسیاری به کشاورزان تحمیل می کند و تولید محصولات کشاورزی به خصوص محصول استراتژیک گندم را کاهش می دهد.

وی با اشاره به اینکه اراضی زیر کشت گندم و جو تحت پوشش شبکه‌های مراقبت بخش خصوصی و دولتی قرار گرفته، عنوان کرد: برای مبارزه با سن غلات که آفات مهم محصولات کشاورزی شهرستان است، اکیپ های مبارزه با سن غلات در پایان سال 91 در تمامی مراکز ترویج و خدمات و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها مستقر شده اند.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان بهار با  اشاره به اینکه شبکه‌های مراقبت از 30 کارشناس بهره می گیرد، افزود: هفت اکیپ دولتی و 10 اکیپ خصوصی با 30 نفر از کارشناسان در امر مبارزه با سن مادر فعالیت می کنند.

مظاهری لقب ادامه داد: ارسال توصیه های فنی از طریق پیام کوتاه، نصب پلاکارد و صدور اطلاعیه در روستاها، فعال کردن شرکتهای سمپاشی و مکانیزاسیون برای مبارزه با سن غلات و شناسایی اراضی آلوده از جمله اقدامات در راستای مبارزه با آفات و بیماری‌ها است.

کد مطلب 2040235

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها