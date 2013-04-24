بیش از 80 درصد از مصوبات هیئت دولت در نجف آباد اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سيروس محمودي در جلسه شوراي اداري شهرستان نجف آباد گفت:احداث بيمارستان، استخر، توسعه راه ها از مصوبات هيئت دولت بوده كه براي تكيمل آن ها نياز به اعتبار تكميلي است و با تخصيص اعتبار تكميلي بهره برداري از چنين پروژه هايي را نيز خواهيم داشت.

وي بیان داشت: شهرستان نجف آباد ظرفيت هاي خوبي در بخش هاي مختلف صنعت، معدن، علم و فناوري دارد كه حمايت از طرح و برنامه هاي اين شهرستان نقش موثري در پيشبرد اهداف نظام و توليد كشور نشان خواهد داد.

معاون استاندار و فرماندار نجف آباد با بيان اينكه صنعت خودرو سازي در شهرستان نجف آباد انجام مي گيرد، تصريح كرد: توليد كاميون و اتوبوس هاي پيشرو يدك در شهرستان نجف آباد توليد مي شود كه تحريم هاي براي اين شركت فضاي رشد و پيشرفت را فراهم ساخت.

وي اذعان داشت: تلاشگران كارخانه توليد اتوبوس در مواجه با تحريم ها با بكارگيري توان و دانش خود قطعات مورد نياز را توليد و تحريم ها را شكستند كه در حال حاضر هيچ وابستگي به كشورهاي ديگر ندارند.

مردم نجف آباد خدمات زيادي به انقلاب ارائه نموده اند

حجت الاسلام و المسلمين مصطفي حسناني، امام جمعه نجف آباد نيز در اين جلسه با بيان اينكه شهرستان نجف‌اباد رتبه برتر ايثارگري را در كشور دارد، تصريح كرد: تقديم شهدا و وجود هزار ايثارگر از اين منطقه خدمات مردم در دوران دفاع مقدس است.

وي افزود: در حال حاضر نيز اين شهرستان در بخش هاي مختلف از جمله صنعت، علمي و فناوري نيز فعال است و خدمات رساني دارند كه پاسخ به نيازهاي مردم ولايت مدار اين شهرستان لازم است.