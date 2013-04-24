نرخ بیکاری در استان قزوین 12.2 درصد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فردین بابایی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که به مناسبت هفته کار و کارگر در محل این اداره کل برگزار شد اظهارداشت: کمترین نرخ بیکاری سال گذشته در فصل پائیز 11.2 درصد و بیشترین آن با 12.6 در فصل زمستان بود که با تلاش بیشتر و اجرای طرحها صنعتی و کشاورزی امیدواریم این میزان در سال جاری کاهش یابد.



وی، با اشاره به اینکه دشمنان جنگ اقتصادی را از طریق تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران شکل داده اند افزود: مردم همیشه در صحنه ایران با حماسه اقتصادی و حضور در عرصه انتخابات و خلق حماسه سیاسی همانند گذشته همه نقشه‌های دشمن را نقش بر آب و به جهانیان ثابت خواهد کرد که حصر اقتصادی ایران توسط دشمنان این مرز و بوم هیچ تاثیری بر اراده مستحکم ملت و دولت نداشته و نخواهد داشت.



بابایی بیان کرد: آثار منفی تحریم ها بر کسی پوشیده نیست اما دارای برخی نکات مثبت نیز بوده که این تحریم ها موجب شد تا اقتصاد خود را باور کنیم و کارهای بزرگی انجام دهیم که رونق صنعت نساجی نمونه ای از این نقاط مثبت است.



وی، الزامات تولید را بنیادی و اساسی، عملکردی و انگیزشی عنوان کرد و افزود: در این راستا الزامات انگیزشی جایگاه بسیار ویژه‌ای در اقتصاد و تولید دارد که امیدواریم با رهنمودهای مقام معظم رهبری تولید ما به این سمت حرکت کند تا بتوانیم با تولید کنندگان خارجی رقابت کنیم.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین، با بیان اینکه نیروی کار نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در حرکت تولید و پیشرفت اقتصاد جامعه دارد، نیروی انسانی را در عرصه کار و تولید به عنوان سرمایه ای ارزشمند عنوان کرد.



بابایی تصریح کرد: استان قزوین با داشتن یک درصد از مساحت کشور پنج درصد در تولید و اقتصاد ملی را به خود اختصاص داده که با شناسایی بیشتر ظرفیت ها می توان جایگاه اقتصادی خود را افزایش داد.



وی با اشاره به برگزاری جشنواره سراسری تجلیل از كارآفرینان برتر، از کارآفرینان خواست نسبت به ثبت نام در این جشنواره تا تاریخ 18 اردیبهشت ماه اقدام کنند.



بابایی در ادامه نرخ مشارکت اقتصادی در سال 90 در استان را براساس اعلام آمار سرشماری نفوس و مسکن 39.8 درصد اعلام کرد و افزود: این رقم سه درصد از میانگین کشوری بالاتر است.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین یادآورشد: سهم اشتغال استان با توجه به زیرساختهای مناسب کشاورزی 22 درصد است که جهار درصد از میانگین کشور بیشتر است و در صنعت نیز با 37.4 درصد که چهار درصد از میانگین کشوری بالاتر است در رتبه هشتم قرار داریم.



بابایی بیان کرد: در بخش خدمات با سهم اشتغال 40.6 درصد به نظر می رسد در بخش کشاورزی و خدمات نیازمند برنامه ریزی و تلاش بیشتری هستیم.



وی اظهارداشت: با توجه به نزدیکی قزوین به تهران موقعیت ویژه ای برای جذب سرمایه گذار ایجاد شده که خوشبختانه در جذب سرمایه گذار خارجی موفق بوده است.



349 تشکل کارگری در قزوین



این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر 349 تشکل کارگری در قالب شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگری و انجمن های صنفی کارفرمایی و کارگری در استان مشغول به فعالیت هستند و دو هزار و 840 تعاونی در استان با عضویت 26 هزار و 946 نفر به ثبت رسیده كه 933 مورد آنها فعالند.



بابایی بیان کرد: در سال گذشته با تشکیل 142 تعاونی در استان میزان فرصت های شغلی ایجاد شده در بخش تعاون استان به دو هزار و 786 نفر رسید.



وی تصریح کرد: در سال گذشته به 93 واحد مشکل دار استان برای حفظ اشتغال آنها کمک شدکه این واحدها 25 هزار و 323 نفر کارگر داشتند و این کمک ها نیز خارج از تسهیلاتی که در قالب بنگاه ها پرداخت شدتعلق گرفت.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین، حمایت از کارگران بیکار را از دیگر اقدامات صورت گرفته اعلام کرد و افزود: در این راستا تا پایان سال گذشته هشت هزار و 62 نفر در استان قزوین تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند.



بابایی با اشاره به اینکه حوزه روابط عمومی برای پنجمین سال رتبه اول کشوری را کسب کرده است گفت: در سال گذشته شش هزار و 60 نفر شاکی داشتیم که از این تعداد در قالب سه هزار و 678 دادخواست به اداره رسید.



وی، مجموع درخواست‌هایی که در هیئت تشخیص به هیئت اختلاف و شورای سازش مطرح شد را چهار هزار و 408 مورد اعلام کرد و گفت: همچنین در هیئت تشخیص سه هزار و 594 رای برای پنج هزار و 540 نفر صادر شد و در هیئت‌های حل اختلاف استان نیز یک هزار و 596 برای دو هزار و 682 نفر رای صادر شد.



بابایی بیان کرد: یک هزار و 594 رای در هیئت های حل اختلاف به سازش منجر شده که این رقم معادل 50 درصد پرونده‌های رسیدگی شده که با طی این روند از ارجاع به هیئت‌های حل اختلاف جلوگیری شده است.



وی اظهارداشت: با تشکیل شوراهای سازش درون کارگاهی 461 شورای سازش درون کارگاهی در واحدها فعال شدند.



بابایی تصریح کرد: رسیدگی به درخواست های كارگران در خصوص مشاغل سخت و زیان آور کاهش یافته و در واحدهایی كه دارای بیش از 50 نفر كارگر هستند باید طرح طبقه بندی مشاغل انجام شود و تاکنون از 350 واحد مشمول در استان این طرح در 306 واحد این طرح اجرا شده است.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین، از كاهش حوادث ناشی از كار در استان خبر داد و گفت: در سال گذشته 429 حادثه ناشی از كار در استان رخ داد كه نسبت به سال قبل از آن 10 درصد كاهش داشته است.

این مسئول نقش آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار را مهم دانست و افزود: در سال گذشته 11 هزار و 891 نفر ساعت در بخش آموزش مسائل ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت كار به كارگران استان ارائه شد که در كاهش حوادث كارگری بسیار موثر بود.



بابایی افزود: در حوزه بازرسی کار، 12 هزار و 895 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و صنعتی در سال گذشته صورت گرفت که نسبت به سال 90 حدود 29 درصد افزایش داشته است.



وی در ادامه با تشریح برنامه های هفته کارگر در قزوین افزود: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و خانواده معظم شهدا، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، برگزاری همایش های كارگری، حضور در آئین عبادی سیاسی نماز جمعه، دیدار نمایندگان كارگری با مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و كوهپیمایی از جمله برنامه های گرامیداشت هفته کارگر در استان است.