به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی که عصر امروز چهارشنبه در ورزشگاه درفشی فر برگزار شد تیم پرسپولیس با یک گل از سد سایپا گذشت. تک گل این مسابقه را کریم انصاریفرد در دقیقه 65 با یک ضربه از پشت محوطه جریمه به ثمر رساند.

یحیی گل‌محمدی، سرمربی تیم پرسپولیس در این مسابقه از نیلسون، سیدجلال حسینی، رضا نورمحمدی، امیرحسین فشنگچی، محمدرضا خانزاده، محمد نوری، عادل کلاه‌کج، ولاتکو، محمد قاضی، کریم انصاریفرد و غلامرضا رضایی در ترکیب اولیه استفاده کرد. البته با شروع نیمه دوم، محمد نوری، غلامرضا رضایی، رضا نورمحمدی و ولاتکو جای خود را به فرشاد احمدزاده، محسن بنگر، مهدی مهدوی کیا و روح الله سیف اللهی دادند.

پرسپولیس روز یکشنبه هفته آینده در چارچوب هفته سی و سوم لیگ برتر فوتبال میزبان تیم ملوان انزلی است.