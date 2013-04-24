ادامه سیاستهای توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی/تخریب منازل فلسطینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، منابع فلسطینی اعلام کردند: بولدزرهای اسرائیلی سه منزل متعلق به فلسطینی ها را در بیت المقدس به بهانه ساخت غیر قانونی تخریب کردند.

این منابع بیان کردند: سه واحد مسکونی آماده بهره برداری به مساحت 500 متر مربع متعلق به محمد عبدالله جرادات در منطقه الحردوب در بیت المقدس را به بهانه ساخت غیر قانونی تخریب کردند.

جرادات در این خصوص اظهار داشته که خانواده من از سال 1997 در این منزل قدیمی مجاور به آپارتمانهایی که امروز تخریب شده اند قرار دارند و این سومین باری است که به بهانه ساخت غیرقانونی منازل ویران می شود. ما تلاش زیادی را برای کسب مجوز انجام دادیم اما اسرائیلی ها نمی خواهند که ما اینجا باشیم.

وی با اشاره به آوارگی بیش از 40 نفر از افراد خانواده اش در اثر تخریب منزلشان بیان کرد: اشغالگران رحم ندارند.