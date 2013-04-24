میانگین بیکاری جوانان در شهرستان مبارکه 15.3 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ایرانپور عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان که با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: بیکاری مهمترین مشکل شهرستان است.

وی ادامه داد: در همین راستا سهم اهالی بومی از ظرفیت اشتغال صنایع موجود در این منطقه باید مشخص شود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آمار بیکاری در این شهرستان از میانگین کشوری بالاتر است، تصریح کرد: این در حالی است که صنعتی بودن و فعالیت بیش از 500 واحد صنعتی در مبارکه کزارش شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه این شهرستان میزبان صنایع بزرگ کشور است، باید برای رفع این مشکل مصوبه استخدام افراد بومی در صنایع از دولت گرفته شود.

ایرانپور با اشاره به اینکه شهرستان مبارکه با 142 هزار نفر جمعیت است، افزود: در صورتی که مشکل بیکاری جوانان برطرف شود بسیاری از معضلات و مشکلات شهرستان مبارکه حل می‌گردد.