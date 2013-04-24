به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی بعد از ظهرچهارشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه اصفهان اظهار داشت: سامان دادن به زندگی مردم با استفاده از نوسازی دولت و اقتصاد ملی ایران امکانپذیر است.
وی با بیان اینکه نوسازی دولت و اقتصاد ملی باید در کشور ایجاد شود و این موضوع به عنوان شعار اصلیام برای ساماندهی مسائل و مشکلات کشور به شمار میرود، اضافه کرد: دولت باید متعهد شود که مسائل عمومی کشور را از مقوله سیاست جدا کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه در حال حاضر سیاست بیش از حد در برخی از امور وارد شده است، بیان داشت: سیاست باید در چارچوب و محدوده خود فعالیت کند.
سیاست نباید جایگزین دین شود
وی با بیان اینکه سیاست نباید جایگزین دین شود و خلأهای دینی موجود در کشور نباید با مسائل سیاسی پر شود و در صورت رخ دادن چنین موضوعی کشور با فاجعه مواجه میشود، ادامه داد: کشور با رفتار و ساختار فعلی به اهداف واقعی خود دست پیدا نمیکند.
رضایی با اشاره به اینکه ساختار و رفتار دولت و اقتصاد ملی در سطح کشور باید نوسازی شود، تصریح کرد: نخستین بیماری اقتصاد ایران این بوده که مردمی نیست بلکه دولتی و تک محصولی است.
وی با بیان اینکه آسیبپذیری اقتصاد ایران سبب تحریم شدن ایران از سوی کشورهای خارجی شده است، افزود: در حال حاضر ریال ایران به دلارهای نفتی وابسته است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه دولتی، مصرفی و نفتی بودن از مشکلات اقتصاد ایران است، گفت: اقتصاد ملی ایران باید نوسازی شود و تا زمانی که تحولاتی در کشور صورت نگیرد مشکلات اقتصادی برطرف نمیشود و عدم وجود حساب و کتاب در بودجه کشور سبب بروز گرانیها شده است.
رفتار دولت باید اصلاح شود
وی با بیان اینکه رفتار دولت باید اصلاح شود و در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع مسکن مهر از بانک مرکزی تأمین میشود، تاکید کرد: هیچ حساب و کتابی در حسابداری و بودجه دولت وجود ندارد و سیستم مالی کشور باید اصلاح شود.
رضایی با اشاره به اینکه بیانضباطیهای مالی در دولت باید اصلاح شود و نباید خارج از چارچوبهای مشخص شده قانونی به سراغ بانک مرکزی بروند و پول بدون پشتوانه قانونی چاپ شود، اظهار کرد: تحریمهای اقتصادی در گرانیها مؤثر بوده است و پرداخت یارانهها تورمزا بوده است و با هر اقدام نادرستی در سطح کشور مقابله میکنم.
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