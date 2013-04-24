گسترش وقف نیاز به اطلاع رسانی مدبرانه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی مجیدی در بازدید از بقاع متبرکه استان با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی سنّت حسنه و ماندگار وقف اظهار داشت: اطلاع رسانی صحیح و مدبّرانه وقف باعث می شود تا چهره وقف خود را به مردم نشان دهد.

وی افزود: کارکردهای وقف در جامعه بسیار زیاد بوده و اگر وقف به شیوه های امروزی و با تدبیر اطلاع رسانی شد، قطعاً این میراث ماندگار فراگیر خواهد شد.

مجیدی نحوه اطلاع رسانی از عملکرد اوقاف مازندران را بسیار خوب ارزیابی کرد و از زحمات همه نیروهای اداره کل اوقاف بویژه رسانه صدا و سیما و خبرنگاران مکتوب و مجازی تقدیر کرد.

پایان فعالیت هیئت بازرسی شهید حاج حسین بصیر

هیئت بازرسی شهید حاج حسین بصیر سازمان اوقاف و امورخیریه بازرسی از عملکرد سال 91 اوقاف مازندران را به اتمام رساند.

این هیئت بازرسی متشکل از تیم بازرسی خلبان شهید کشوری، خلبان شهید شیرودی و سردار شهید حاج محمد حسن طوسی بوده که از روزهای 31 فروردین تا 3 اردیبهشت از ادارات اوقاف و امورخیریه شهرهای نکا، ساری، بهشهر، بابل، آمل، تنکابن، نوشهر، محمودآباد، بابلسر و نور بازدید و بازرسی کامل به عمل آوردند.

این تیم بازرسی با حضور در نشستی به بیان محاسن، نواقص و معایب برنامه سال 91 پرداخته و پیشنهادات لازم را برای اجرای هرچه بهتر و شایسته تر برنامه در سال 92 را بیان کردند.

حضور مشهود سازمان اوقاف در همه عرصه ها

مدیر کل بازرسی سازمان اوقاف و امورخیریه گفت: تلاش حماسی سازمان در سطح کشور در سالهای اخیر به ثمر نشسته و در همه عرصه ها مشهود است.

سید حسن علی موسوی نسب در جلسه جمع بندی هیئت بازرسی از اوقاف مازندران گفت: مجموعه سازمان اوقاف و امورخیریه کشور دارای مأموریت های ویژه اقتصادی – فرهنگی – قرآنی است و قطعاً نیروی انسانی و امکانات انسانی متناسب با حجم فعالیت ها وبرنامه ها نیست.

وی افزود: در طول چند سال گذشته رویکرد سازمان متحول شد و در عرصه های مختلف جامعه خود را به خوبی نشان داده و عرصه های مختلف را برای حضور خود تعریف کرده است تا جایی که مقام معظم رهبری این نهاد را یک نهاد ممتاز دینی معرفی و سازمان مفتخری می داند.





