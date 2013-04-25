30 میلیون تن خاک معدنی عیار پایین در زنجان وجود دارد

سعید عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: باید فیلتر کیکهای موجود در استان زنجان تعیین تکلیف شوند.
وی اظهار داشت: قرار بود با هماهنگی بخشهای خصوصی و دولتی در زمینه فرآوری فیلتر کیکهای موجود در استان زنجان اقدام شود.
معاون برنامه ریزی استانداری زنجان گفت: ازسال های گذشته تعدادی طرح ملی در استان زنجان آغاز شده و در این راستا طرحهای مختلفی به صورت آزمایشی در استان اجرا میشود.
عباسی تاکید کرد: ارزش افزوده فیلتر کیکها در زمینه استفاده از ظرفیت معادن استان زنجان مورد بررسی قرار میگیرد.
وی از کلنگ زنی واحد فرآوری فیلتر کیک در زنجان خبر داد و افزود: این واحد 15 اردیبهشت ماه سال جاری در استان کلنگ زنی می شوند.
معاون برنامه ریزی استانداری زنجان یادآورشد: واحد سرمایهگذاری به منظور فرآوری فیلتر کیک در استان زنجان ایجاد میشود.
عباسی افزود: با سامان دهی فیلتر کیکها توسعه معادن استان زنجان محقق می شود.
وی گفت: در استان زنجان پتانسیلهای فراوانی نهفته است که باید از این ها به خوبی استفاده شود.
