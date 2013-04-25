۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۲۳

عباسی:

30 میلیون تن خاک معدنی عیار پایین در زنجان وجود دارد

زنجان -خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری زنجان با بیان اینکه بیش از 30میلیون تن خاک معدنی عیار پایین در استان داریم که باید فیلتر شود، گفت: استان زنجان در این راستا به عنوان استان پایلوت عمل خواهد کرد.

سعید عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: باید فیلتر کیک‌های موجود در استان زنجان تعیین تکلیف شوند.

وی اظهار داشت: قرار بود با هماهنگی بخشهای خصوصی و دولتی در زمینه فرآوری فیلتر کیک‌های موجود در استان زنجان اقدام شود.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان گفت: ازسال های گذشته تعدادی طرح ملی در استان زنجان آغاز شده  و در این راستا طرح‌های مختلفی به صورت آزمایشی در استان اجرا می‌شود.

عباسی تاکید کرد: ارزش افزوده فیلتر کیک‌ها در زمینه استفاده از ظرفیت معادن استان زنجان مورد بررسی قرار میگیرد.

وی از کلنگ زنی واحد فرآوری فیلتر کیک در زنجان  خبر داد و افزود: این واحد 15 اردیبهشت ماه سال جاری در استان کلنگ زنی می شوند.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان یادآورشد: واحد سرمایه‌گذاری به منظور فرآوری فیلتر کیک در استان زنجان ایجاد می‏شود.

عباسی افزود: با سامان دهی فیلتر کیک‌ها توسعه معادن استان زنجان محقق می شود.

وی گفت: در استان زنجان پتانسیلهای فراوانی نهفته است که باید از این ها به خوبی استفاده شود.

کد مطلب 2040346

