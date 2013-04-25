ثبت نام آزمونهای ادواری فنی و حرفه ای میامی آغاز شد

رضا فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه تعداد 57 رشته در مرکز فنی و حرفه ای شهرستان میامی آموزش داده می شود، گفت: دور جدید ثبت نام داوطلبان آزمونهای ادواری فنی و حرفه ای در این شهرستان آغاز شده است.

وی اظهار داشت داوطلبان می توانند از تا تاریخ 12 اردیبهشت ماه جاری برای ثبت نام در این آزمونها اقدام کنند.

سرپرست مرکز فنی و حرفه ای شهرستان میامی همچنین افزود: ثبت نام از داوطلبان آزمون صنعت ساختمان جهت کارگران ساختمانی و تفاهم نامه قالی بافان و نانوایان نیز از تاریخ 31 فروردین ماه گذشته آغاز شده و تا تاریخ هفتم اردیبهشت جاری ادامه خواهد داشت.

فتحی در پایان خاطر نشان کرد: داوطلبان می توانند جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک خود از قبیل تصویر صفحه اول شناسنامه، تصویر کارت ملی، تصویر مدرک تحصیلی و یک قطعه عکس به دفاتر پستی و یا دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کنند.

