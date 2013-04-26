اعتماد اروپاییان به اتحادیه اروپا به پایین ترین حد خود رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هفته نامه "اشپیگل" بر اساس نظر سنجی که اخیرا انجام شده بدهیهای بالا و بحران اقتصادی در اروپا آثار خود را به جا گذاشته و روز به روز شهروندان بیشتری از اتحادیه اروپایی رویگردان می شوند.

بر اساس این نظرسنجی که در شش کشور بزرگ اروپایی انجام شده اعتماد اروپاییان به سازمانهای اروپایی و اتحادیه اروپا به پایین ترین حد خود رسیده است.

آمار ارائه شده از موسسه یورو بارومتر برگرفته از ارزیابی های شورای روابط خارجی اروپا (ECFR)، حاکی از دلسردی بالا در بین شهروندان اروپایی نسبت به اتحادیه اروپا است. این نظر سنجی مبتنی بر آمار سال 2012 است.

بر این اساس در اسپانیا تقریبا سه چهارم شهروندان دیگر هیچ اعتمادی به اتحادیه اروپا ندارند. تنها بیست درصد از مردم این کشور هنوز به اتحادیه اروپا اعتماد دارند. این در حالی است که در نظر سنجی قبلی که حدود پنج سال پیش در این باره انجام گرفته بود 65 درصد دید خوش بینانه ای نسبت به اتحادیه اروپا داشتند.

در آلمان نیز حدود 59 درصد از شهروندان دیگر به سازمانهای اروپایی هیچ اعتمادی ندارند. این در حالی است که قبل از شروع بحران مالی اکثریت مردم این کشور به اتحادیه اروپا اعتماد داشتند. آمارها نشان می دهد که از زمان شروع بحران مالی دلسردی نسبت به اتحادیه اروپا شدیدا افزایش پیدا کرده است.

در شش کشور مورد بررسی اتحادیه اروپا در این نظر سنجی که شامل کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا و لهستان می شود که دو سوم جمعیت اتحادیه اروپا را شامل می شود تصورات منفی نسبت به اتحادیه اروپا شدیدا افزایش پیدا کرده بود. در ایتالیا بی اعتمادی نسبت به اتحادیه اروپا در پنج سال گذشته دو برابر شده و به 53 درصد افزایش پیدا کرده بود.

رئیس دفتر شورای روابط خارجی اروپا دراین باره اظهار داشته که شهروندان اروپایی بر این باورند که دموکراسی ملی آنها به وسیله راههایی که در مبارزه با بحران یورو در پیش گرفته شده تحت تاثیر قرار گرفته است.

در بسیاری از کشورهای اروپایی نیروهای مشکوک به اتحادیه اروپا از این وضعیت سوء استفاده می کنند و برنامه های خود را در راستای خروج از اتحادیه اروپا و پایان ارز مشترک پیگیری می کنند.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز اظهار داشته که رویای اروپایی در معرض تهدید نیروهای پوپولیست و ناسیونالیست قرار دارد.