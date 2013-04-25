الگوپذیری از حضرت زهرا (س) در تمام زندگی/ فاطمه (س) الگوی تمام عالم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا گودرزی پیش از ظهر پنج شنبه در نشست خبری پیرامون اعلام برنامه های هفته زن در استان کرمانشاه که در محل سالن جلسات سپاه نبی اکرم (ص) برگزار شد، ضمن تبریک هفته زن و سالروز میلاد حضرت فاطمه (س) گفت: حضرت زهرا(س) می فرمایند: خدای متعال اطلاعت ما را بر مردم واجب کرده است که مردم به سعادت لازم برسند.

وی تصریح کرد: لذا به سعادت رسیدن مردم دلیل این اطاعت و واجب شدن آن بر مردم است.

حجت الاسلام گودرزی با بیان اینکه کسانی که بر علوم هستی مسلط اند صلاحیت رهبری جامعه و مردم را دارند ادامه داد: امام صادق (ع) می فرماید: اگر خداوند علی بن ابیطالب (ع) را خلق نمی کرد، همتایی برای مادرم زهرا از آدم تا آخرین انسان بر روی زمین نبود.

نماینده ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: مقام صدیقه طاهره از همه انبیا به جز پیامبر (ص) بالاتر است، طوری که پیامبر اکرم (ص) فاطمه را ام ابیها خطاب می کند.

وی افزود: در روایتی آمده است، پیامبر اکرم (ص) خود را فدایی حضرت زهرا(س) می داند.

حجت الاسلام گودرزی گفت: در عالم دو نوع مادر وجود دارد، مادری که مادر حسبی و نسبی بوده و در اصطلاح عرب آن را والده ( یعنی کسی که دیگری را متولد کرده است) می گویند، اما مادری که مادر است و انسان را نزاییده را (ام ) گویند.

وی افزود: چون انسان مسئول تربیت است، هر کس که او را تربیت کند مقام مادری بر وی دارد.

حجت الاسلام گودرزی با اشاره به اینکه، حضرت زهرا (س) برای کل بشریت الگو است گفت: عده ای که دیدگاه ضعیفی دارند می پندارند که حضرت زهرا (س) تنها برای زنان مومنه الگو است.

وی افزود: برخی دیگر نیز او را تنها الگوی زنان مسلمان می دانند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه ادامه داد: برخی دیگر او را الگوی تمام زنان عالم می دانند.

وی گفت: از دیدگاه کوته نظران حضرت زهرا(س) تنها الگوی گروه خودش است.

وی تصریح کرد: دیدگاه برتر زهرا (س) را برای جمیع انسان ها اعم از زن و مرد الگو می داند.

حجت الاسلام گودرزی گفت: امام عصر (عج) در تعبیری در خصوص حضرت زهرا (س) چنین می فرماید: الگوی من نیز فاطمه زهرا (س) است.

وی افزود: یعنی تمام حرکات زندگی ولی عصر (عج) بر اساس الگو گیری از زندگی حضرت زهرا (س) است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در پایان با اشاره به الگو پذیری از حضرت فاطمه (س) در عرصه های سیاسی گفت: زن در نظام الهی هیچ تفاوتی با مرد ندارد، حقیقت انسان روح او است و مذکر و مونث بودن وی مطرح نیست، بنابراین زن هم به اندازه مرد می تواند در تمامی عرصه ها تاثیر گذار باشد و مقام زن مقام والایی است که باید به آن احترام شود.

