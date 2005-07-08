آنوا ؛ شكستن ، فرسودن ، جنون و نابودي

ازآنجايي كه مكان رخداد وقايع داستان اين نمايشنامه ، مشخصا به خصوصيات وجغرافياي افريقا اشاره دارد وحتي گاهي اوقات مسائل بومي كشورغنا را مورد بررسي قرارمي دهد ودررفتارشخصيت ها لحاظ مي كند، مي توان دريافت كه رويارويي "آنوا" با جامعه اش ازنوع هميشگي وديده شده آن نيست. اما نكته مهم اينجاست كه بسياري ازمسايل درذهن نويسنده جا مانده اند ويا به شكل نمايشي درنمي آيند تا تماشاگرمجبوربه تفسيرنشود.



آنوا

افريقا فضاي مرموز و رازآميزي دارد. رازهايي كه دردل مردمانش نهفته اند وسينه به سينه نقل مي شوند . اما نويسنده اين نمايشنامه هدف ديگري را دنبال مي كند . او شخصيتي را مي آفريند كه قراراست با قدرت هاي شديدا محدودش دربرابرموج عظيمي ازاتفاقات وبحران هاي زندگي شخصي اش قراربگيرد ."آنوا " نه نجيب زاده است ونه نشاني ازسلاله خدايان افريقايي دارد. اوانساني عادي است كه دردهكده اي به دنيا آمده است وبه نقطه ضغف هايش آشنا است .

نكته مهمي كه دراين شخصيت ديده مي شود، نگاه برون گرايانه به اجتماع ودرون گرايي شخصي اوست . درون اين انسان ، روياها وكابوس ها درنبرد با يكديگرهستند . شايد با كمي اغماض بتوان روح افريقا را درون او ديد . روحي كه پرخروش وناآرام است .روحي كه صاحبش را برآن مي دارد تا دربرابرناملايمات زندگي ايستادگي كند . اتفاقات وحوادث تلخ زندگي اين شخصيت بيشتربرآمده ازخواست خود او است با اين تفاوت كه قهرمان هاي تراژدي هاي كلاسيك با كوله بارعظيمي ازگذشته پرفروغ وجايگاه بلندي دراكنون پا به راه سرپيچي يا مخالفت با نيروهاي پيش رومي نهادند . درحاليكه اين انسان درعصرتمدن بشريت وزماني كه ظاهرا مي بايستي همگان دربرابريكديگرمساوي باشند ، بدون پشتوانه وتنها با تكيه برشبحي وحشي كه درونش فرياد مي كشد واحساساتي كه خود نيزهرازگاه برآنها وقوف چنداني ندارد پا به اين ميدان مي گذارد .

"آنوا" خود را قرباني مي كند تا دربرابربرده داري ايستادگي كند . اما اين برده داري با نمونه هاي مشابه تفاوت فاحشي دارد.اين بارخانواده يك سياهپوست اقدام به برده داري مي كنند واين جا ديگرحتي رنگ پوست هم براي ايجاد تبعيض مطرح نيست. هدف او هدفي والاست وهمين امراورا به موجودي بدل مي سازد كه پل ها را يكي پس ازديگري پشت سرخود نابود مي كند وازپرده هاي ميان افراد خانواده بي هيچ ترسي مي گذرد ، اين امراو را به نابودي مي كشاند .

بيش ازحد سخت بودن شكنندگي مي آورد . بيش ازحد ايستادگي فرسودگي را درپي دارد. بيش ازحد تكرارجنون را سبب مي شود وبيش ازحد اميد ، اندوه ونابودي .

"آنوا " ديگرخود را دوست ندارد.به خود رنج مي چشاند وخانواده اش را پشت سرمي گذارد . نويسنده سعي مي كند، گستاخي او را درمقابل خانواده اش نشان دهد . او خود به انتخاب شوهرمي پردازد وتمامي رسوم وآئين هاي قبيله اي اش را ازياد مي برد . اوبا لذت فراواني به پدرومادرواجدادش پشت مي كند تا آزاده باشد .اما اين آزادي ،وقايعي رادرپي دارد.

درواقع دراين شخصيت تناقضي به چشم مي آيد. او به رسوم و گذشته خود پشت پا مي زند ودرعين حال نمي خواهد تسليم آداب ورسوم وارداتي شود . مردمي كه مورد استثمارقرارگيرند . خصوصيات منحصربه خود را پيدا مي كنند . آداب ورسوم تغييريا دربرخي موارد به صورت لجوجانه اي گسترش پيدا مي كنند . مردم يك مستعمر، بيشترازهميشه مي خواهند وبا تابيدن اندك شعاع نوري ازآزادي ، شروع به مالكيت بيش ازپيش مي كنند تا آنچه را براي همه عمرنداشته اند ، دريك آن جمع آورند . اين اتفاقي است كه هنگام رقيق ترشدن سايه استعمارگران دريك كشوربراي آن مردمان رخ مي دهد .استعماردراشكال كوچك ترظاهر مي شود وبه مغازه ها ، مزارع وادارات راه پيدا مي كند واستعمارگران هم تكثيرمي شوند اين يك دوره گذاراست .

اتفاقي كه دراين نمايشنامه رخ مي دهد ، به وضوح تاثيراتش را روي "كوفي آكو" برجاي مي گذارد او روح آزاد ازدست رفته اش را دربه بند كشيدن ديگران مي يابد . اوثروت را به مثابه قدرت دراختيارمي گيرد وكودكي ازدست رفته اش را درجنون هرچه بيشتربه خدمت گرفتن كارگران دفن مي كند . نظامي كه ازپس اين ساختارواين انسان ها سربرمي آرد ، احساسي است سرخورده وسركوب شده . نيازبه بودن وحضورداشتن .نيازبه اثبات قدرت هاي مادي وفراموشي قدرتهاي معنوي نيازبه استحكام ، زمان ، پشتوانه ، حكمراني و...

نويسنده كوشيده است ازدل يك واحد كوچك اجتماعي به نام خانواده انديشه اش را درسراسرجامعه اش تسري دهد . او به سراغ يك خانواده قديمي مي رود ونسل ها را درمقابل يكديگرمي گذارد. همين امريكي ازمهم ترين نقاط تاكيد نويسنده است .نسل ها با يكديگرنيستند وحرف هم را نمي فهمند . پشتوانه فرهنگي يك سرزمين ، شايد دراثراستعمارواستثماروشايد دراثرفقر،شايد هم دراثرآنچه ما زمان مي گوئيم سينه به سينه نقل منتقل نمي شود .

قطع ارتباط نسل جوان با نسل پيشين خود دراين نمايشنامه قراراست ازطريق نشانه هاي رفتاري شخصيت محوري وبرش هايي كه اززندگي او درادامه تصوير مي شود ودرمقابل روال هميشگي خانواده قديمي اش قرارمي گيرد به وجود آيد اين جاست كه احساس صرف ، عقب ماندگي وحس سركوب ، فضاي نيمه آماده سياسي اجتماعي ، شكاف ميان نسل ها وشرايط اقليمي وژنتيك دست به دست يكديگرمي دهند تا شخصيتي را به سوي مبارزه با ريشه هاي خود وديگري را به سوي مقابله او بكشانند.

همانگونه كه انتظارمي رود، نويسنده اين نمايشنامه ودرپي آن كارگردان وگروه اجرايي با آگاهي به اين تفكردرپي نتيجه گيري براي رفتارشخصيت ها هستند . هرچند قراراست قضاوتي دركارنباشد ، اما به هرحال قضاوت آنها ازشيوه كارعيان است وبازهم قراراست تماشاگررا به سوي مقابله با تفكربرده داري واستعمارگري بكشاند . اين تفكراصلي دردل خود شاخه هايي ديگرنظيرآنچه بيش ازاين ذكرشد را مي پروراند. اما نگاه كلي به اموراجرايي وذكرنكات نمايشي متن وخود نمايش را به فرصتي ديگرمي سپارم وتنها چند مورد را يادآوري مي كنم .

1- تم نمايشنامه با توجه به دغدغه هاي نويسنده وجغرافيايي او بنا نهاده شده است وموضوع حول محورآن شكل مي گيرد اما ساختاركه مي توانست به صورت فراواني ازحال وهواي اين قاره اسرارآميزبهره گيرد ، ضعيف است وبحث جداگانه اي رامي طلبد .

2- اين اثربا توجه به ساختارنمايشنامه اش دچارضعف تصويرسازي است كه اين ضغف به اجراهم سرايت كرده است .

3- به نظرمي رسد پلي براي ارتباط تماشاگرايراني با چنين اثري بنا نهاده نشده باشد. چرا كه يكي ازاصول اوليه نمايش يعني سرگرمي ، چندان مد نظرقرارنمي گيرد.

4- داستان به شيوه تخت روايت مي شود ووجود راويان وحتي قطع هاي زماني - مكاني هم نمي توانند هيجان مورد نيازرا درآن ايجاد كنند .

5- نكته بسيار مهمي دراين نمايش وجود دارد. اينكه پشتوانه ذهني وفكري يك نمايشنامه مي تواند فلسفي ، عميق ، سياسي و.. انساني وقابل طرح باشد ، اما درعين حال سرگرم كننده نمايشي وداراي كنش هاي دراماتيك وجذاب نباشد.

به اعتقاد من اكثرمشكلاتي كه اجراي اين نمايش با آن روبه روست به نمايشنامه بازمي گردد واگرچه موضوع آن همانگونه كه درصفحات پيش نوشته ام ، قابل تامل است ، اما ازساختاروپرداخت مناسب صحنه نمايش برخوردارنيست.

"مشهود محسنيان"