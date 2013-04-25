ضرورت توجه به امر تربیت در کنار تعلیم در دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یعقوبی ظهر پنج شنبه در ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشکده علوم پزشکی تبریز گفت: استاد های دانشگاهی نباید با تعلیم نادرست خود فکر دانشجویان را مسموم کرده و به جای نشان دادن راه درست به انها افکار شخصی خود را به آنان منتقل کنند.

وی ادامه داد: جایگاه معلم، جایگاه پیامبران بوده و اگر کسی شایستگی رسیدن به این مقام را یافت، باید از تمام ظرفیت های خود برای انجام صحیح وظایف خود استفاده کند.

یعقوبی با اشاره به شخصیت بالای شهید مطهری اظهار داشت: ایشان از جمله افرادی هستند که امام راحل(ره) تمام آثار ایشان را قبول داشته که این امر نشان از قابلیت های فوق العاده ایشان در زمینه علوم مختلف است.

وی افزود: یکی از جنبه های برجسته دین، پاسداشت علم و عالم است و طبق احادیث اسلامی هرکس دست به انتشار علم خود بکند مورد رحمت خداوند قرار می گیرد.