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۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۳۱

پورامیدی خبر داد:

146 میلیارد تومان مالیات در لرستان وصول شد

146 میلیارد تومان مالیات در لرستان وصول شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور مالیاتی استان لرستان از وصول 146 میلیارد تومان مالیات در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پور امیدی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی سال گذشته بیش از 146 میلیارد تومان مالیات در استان لرستان وصول شد.

وی با بیان اینکه 24 میلیارد و 600 میلیون تومان از این میزان وصولی مالیات مربوط به بخش کالا و خدمات بوده است عنوان کرد: همچنین 118 میلیارد و 600 میلیون تومان نیز مربوط به مالیاتهای مستقیم بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان لرستان ادامه داد: همچنین 10 میلیارد و 500 میلیون تومان از این میزان مالیات وصولی بین شهرداری های سطح استان توزیع شده است.

پورامیدی با اشاره به مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم استان لرستان گفت: در سال گذشته موفق شدیم که 92 درصد درآمدهای پیش بینی شده برای اداره کل امور مالیاتی استان را محقق کنیم.

وی بیان داشت: میزان درآمدهای مالیاتی استان در سال 91 نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد رشد داشته است.

کد مطلب 2040653

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