146 میلیارد تومان مالیات در لرستان وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پور امیدی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی سال گذشته بیش از 146 میلیارد تومان مالیات در استان لرستان وصول شد.

وی با بیان اینکه 24 میلیارد و 600 میلیون تومان از این میزان وصولی مالیات مربوط به بخش کالا و خدمات بوده است عنوان کرد: همچنین 118 میلیارد و 600 میلیون تومان نیز مربوط به مالیاتهای مستقیم بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان لرستان ادامه داد: همچنین 10 میلیارد و 500 میلیون تومان از این میزان مالیات وصولی بین شهرداری های سطح استان توزیع شده است.

پورامیدی با اشاره به مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم استان لرستان گفت: در سال گذشته موفق شدیم که 92 درصد درآمدهای پیش بینی شده برای اداره کل امور مالیاتی استان را محقق کنیم.

وی بیان داشت: میزان درآمدهای مالیاتی استان در سال 91 نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد رشد داشته است.