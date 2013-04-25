هشدار رئیس سابق پارلمان عراق درباره تجزیه این کشور/ انفجار خط لوله نفتی به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الموتمر، محمود المشهدانی رئیس پارلمان سابق عراق از همه گروههای سیاسی خواست که آرامش خود را حفظ کنند و به درگیری های طایفه ای مسلحانه کشیده نشوند.

وی افزود: حوادثی که روز سه شنبه در الحویجه رخ داد(درگیری میان نیروهای ارتش و گروههای مسلح) مقدمه ای برای تجزیه عراق است.

المشهدانی بیان کرد: نیروهای نظامی در الحویجه عجله کردند و باید گزینه های دیگری را به کار می بردند زیرا این حادثه زمینه را برای درگیری های طایفه ای فراهم کرد.

رئیس سابق پارلمان عراق گفت: تبعات حوادث روز سه شنبه عراق را به سوی تجزیه، خواه به شکل آشکار یا در پوشش فدرالی، خواهد کشاند و حوادث الحویجه اولین نشانه های اجرای طرح بایدن برای تجزیه عراق به سه منطقه سنی نشین، شیعه نشین و کرد نشین به ویژه در صورت ناکامی رهبران سیاسی در مهار بحران است.

از سوی دیگر علی غیدان فرمانده نیروی زمینی عراق با اشاره به نقش فعال تشکل نقشبندی ها در حوادث الحویجه درباره واکنش کوبنده ارتش علیه آنها هشدار داد.

از سوی دیگر یک منبع وابسته به شرکت نفت شمال اعلام کرد: صادرات نفت عراق به بندر جیهان ترکیه به سبب انفجار خط لوله انتقال نفت متوقف شده است.

این منبع بیان کرد: خط لوله نفت عراق در منطقه تلول الباج در الشرقاط در 120 کیلومتری شمال تکریت منفجر شد و شعله های آن در حال زبانه کشیدن است.

از سوی دیگر شبکه العربیه از کشته شدن ده نفر از نیروهای امنیتی عراقی در درگیری با گروههای مسلح در موصل خبر داد.