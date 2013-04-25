مهدی ترابی در خصوص زمان بهره برداری از ساختمان جدید الحداث دانشگاه آزاد کنگان به خبرنگار مهر گفت: ساختمان دانشگاه تاکنون در حدود 70 درصد پیشرفت داشته است و با توجه به روند پیشرفت این پروژه پیش‌بینی می‌شود ساختمان جدید الحداث در اوایل شهریور ماه به بهره‌برداری می رسد.

وی اظهار داشت: به منظور ارتقای دانشگاه، نیاز به اضافه شدن زمین دو هکتاری پشت دانشگاه به زمین فعلی دانشگاه است و در این زمینه نیز شورای شهر و مخصوصا حاج اکبر پاریابی مساعدت ها و همکاری خیلی خوبی با دانشگاه داشته است که جای تشکر و قدردانی دارد.

رئیس دانشگاه آزاد کنگان در ادامه خاطرنشان کرد:پرسنل دانشگاه در این مدت همکاری بسیار خوبی با بنده داشته اند چرا که همواره آنها را به چشم یک دوست و دلسوز دانشگاه دیده ام و اعتقاد دارم.

ترابی گفت: در خصوص تغییر و تحولات داخلی دانشگاه آزاد کنگان نیز افراد ثابت هستند و فقط با توجه به افزایش چشمگیر دانشجو درصدد تغییر ساختار دانشگاه هستیم چرا که سیستم آموزشی، مالی و اداری دانشگاه از زمانی که دانشگاه 200 دانشجو داشته است تا کنون هیچ تغییر و بهبودی نداشته و ارتقا و تغییر چیدمان این سیستم امری اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: با تکیه بر اصل مدیریت مشورتی می توان گفت که ارتباط با مسئولین شهری در پیشبرد اهداف دانشگاه بسیار تاثیر گزار است. در همین خصوص بواسطه مشکل بوجود آمده برای تامین سهمیه بلیط اساتید پروازی، مقرر شد با همکاری و همفکری فرمانداری شهر مشکل حل شود.

رئیس دانشگاه آزاد کنگان برنامه این دانشگاه را در خصوص تشکلات و انجمن ها، تلاش برای تاسیس دو انجمن علمی-دانشجویی عنوان کرد.