توجه به تحولات علمی روز یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی عماد در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره علامه حلی که ظهر پنج شنبه در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم برگزار شد، اظهار داشت: همه کاری که ما در زندگی طلبگی خود باید به آن تعهد داشته باشیم مدیریت صحیح زندگی طلبگی با هدف بهره برداری حداکثری در چارچوب مطالعات دینی است.

وی ادامه داد: برای این کار باید برنامه صحیح داشته باشیم، در هر سطحی از زندگی طلبگی و در هر زمانی از آن برخورداری از یک برنامه دقیق که در آن راه و هدف مشخص باشد و امکانات دستیابی نیز پیش بینی شود بسیار اهمیت دارد.

معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه افزود: در زندگی ما سه چیز که شامل اراده قوی، امکانات و عنصر زمان است بسیار اهمیت دارند، بین اراده و امکانات رابطه ای است که منجر به کاهش یا افزایش عنصر زمان می شود، هم تک تک ما و هم نهادهای ما باید از آن برخوردار باشند.

وی تاکید کرد: از طلاب جوان و یک یک حوزویان استدعا دارم که هر کس برای خودش یک برنامه ریزی دست کند و این کار از طریق یک کارنامه پژوهشی حاصل می شود.

حجت الاسلام عماد با بیان اینکه ما باید کارنامه های آموزشی، پژوهشی، تهذیبی و مدیریتی داشته باشیم، گفت: حوزه تهذیب را خودمان می توانیم تنظیم کنیم و مابقی را نهادی که در آن هستیم باید طراحی کند، اما صحبت من این است که اگرنهاد نیز این کار را نکرد خودمان این کارنامه ها را طراحی کنیم.

وی تصریح کرد: اگر می‌گوییم نظام آموزشی ما باید پژوهشگرا باشد برای این هدف چه تدبیرهایی لازم است و تا امروز چه اقداماتی انجام گرفته است.

معاون پژوهشی حوزه های علمیه با بیان اینکه توجه و نگاه به تحولات علمی روز یک ضرورت است، اظهار داشت: ما امروز کارهای پژوهشی را نه تنها برای نیاز داخل که برای دفاع از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و جهان اسلام احتیاج داریم.

