8470 تن کود شیمیایی در بین کشاورزان شهرستان رشت توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مهدوی ظهر پنجشنبه در مصاحبه با رسانه ها به خرید مقدار 9 هزار و 602 تن کود شیمیایی اشاره کرد و افزود: امسال کشاورزان با توجه به اقدامات انجام گرفته مشکل کودی نخواهند داشت.

وی اظهارداشت: كودهايي كه در مزارع شالیكاري به كار مي‌ رود شامل كودهاي سبز، كودهاي دامي و كودهاي شيميايي است، اين كودها را بايد در موقع مناسب به خاك اضافه كرد.

مدیر جهاد کشاورزی رشت گفت: كود سبز باقي مانده گياهان است كه پس از برداشت محصول قسمتي از آن در خاك باقي مي ‌ماند و داراي اهميت زيادي براي حاصلخيزي خاك است مثل كلش، سبوس، برگ، ساقه و باقي مانده ريشه‌ ها.

وی افزود: كلش به برگ و ساقه گياهان تيره غلات گفته مي ‌شود كه عمده‌ترين مواد اوليه توليد كننده و قسمت آلي و هوموس خاك را تشكيل مي‌ دهد و از نظر پتاس و كلسيم غني است، افزودن اين ماده در خزانه باعث افزايش مواد غذايي سطح خاك مي‌ شود.

مهدوی همچنین استفاده از كود دامي براي خاك هاي شاليزار را امري مهم و ضروري دانست و اظهارداشت: كشاورزان بايد هر ساله كود دامي به خاك اضافه کنند زيرا كود دامي مهمترين منبع توليد هوموس خاك است كه در نتيجه موجب افزايش ازت خاك خواهد شد.

وی ادامه داد: برنج در طول دوره رشد خود به سه نوع كود ازت، فسفر، پتاس نياز بيشتري نسبت به ساير عناصر دارد كه بايد در اين صورت به طريق صحيح و مناسبي در اختيار گياه قرار داده شود.

مدیرجهاد کشاورزی رشت گفت: ازت از مهمترين كودهاي شيميايي در خاك است، اين عنصر موجب سرعت رشد، سهولت تنفس، شادابي رنگ بوته ‌ها، افزايش رشد ريشه ‌ها، بالا رفتن مقدار پروتئين و همچنين اضافه كردن ازت به خاك باعث افزايش سطح برگ مي‌ شود و بيشترين تأثير آن زماني است كه قبل از تشكيل خوشه به گياه داده شود.

وی افزود: فسفر يكي ديگر از عناصر اصلي تشكيل دهنده برنج بوده و از عناصر مهم و ضروري در رشد این محصول است، عنصر مزبور باعث توليد ريشه ‌هاي قوي و گسترده، ساقه ‌هاي محكم و ضخيم، تشكيل و پرشدن دانه، افزايش كميت محصول و زودرسي محصول برنج مي شود.

مهدوی تصریح کرد: پتاسيم از دیگر عناصر مهم تشكيل دهنده بافت غلات است، این عنصر برعكس فسفر و ازت در تركيبات سلولي شركت نداشته و تنها نقش آن بيشتر در فعل و انفعالات گياهي مهم است.

وی عنوان کرد: پتاسيم در برنج موجب ثبات گياه، بهتر انجام شدن عمل تلقيح، افزايش مقاومت گياه در برابر بيماري ها، رشد و نمو گياه و تسهيل انتقال نشاسته از برگي به دانه مي‌ شود،

مدیر جهاد کشاورزی رشت در ادامه به پیشرفت فیزیکی کاشت برنج امسال اشاره کرد و یادآورشد: شخم اولیه 92 درصد، احداث خزانه 85 درصد، شخم ثانویه 25 درصد و نشا یک درصد در این شهرستان انجام شده است.