رئیس جمهور هفته آینده میهمان گیلانی هاست

به گزارش خبرنگار مهر، کیهان هاشم نیا عصر پنجشنبه در مصاحبه با رسانه ها افزود: رئیس جمهور در ادامه دور چهارم سفرهای استانی چهارشنبه هفته آینده به همراه هیئت دولت به این خطه از شمال ایران اسلامی سفر خواهد کرد.

وي همچنین با دعوت از مردم گيلان براي استقبال از رئيس جمهور اظهارداشت: همچنين در اين سفر مكان هايي براي دريافت نامه هاي مردم و انجام ملاقات عمومي تعيين و از طريق رسانه ها اطلاع رساني مي شود.

استاندار گیلان گفت: در دور چهارم سفر استاني رئيس جمهور چند طرح عمراني بزرگ به بهره برداري مي رسد و در نشست هيئت دولت و كارگروه هاي كشاورزي و معدن ضمن بررسي مصوبات دور قبل در مورد مهمترين مسائل استان تصميم گيري خواهد شد.

وی ادامه داد: همزمان با برنامه هاي مختلف محمود احمدي نژاد اعضاي هيئت دولت و روساي سازمان ها و معاونان وزرا نيز به نمايندگي از رئیس جمهور به شهرستانهاي مختلف گيلان سفر خواهند كرد و از نزديك ضمن بررسي آخرين مراحل مصوبات سفر با مردم ديدار مي كنند.