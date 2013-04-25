شهر سرخه به عنوان پايلوت زنجيره کامل صنعت مرغداري انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سيد مجيد موسوي ظهر پنجشنبه در جلسه هم انديشي و ارائه راهكار مناسب براي حل مسائل و مشكلات مرغداران شهرستان سرخه که با حضور مسئولان محلی و جمعي از مرغداران این شهر برگزار شد گفت: براي حل مسائل و مشكلات فراروي مرغداران استان به ويژه شهرستان سرخه، نيازمند يك تدبير، ارائه يك الگوي و راه حل مناسب براي حل مسئله هستيم.

وی با اشاره به وضعيت مرغداری استان سمنان و سهم سرخه در آن گفت: بين 23-20 درصد ظرفيت مرغداري گوشتي و تخمگذار این استان در سرخه واقع شده که در استان از جايگاه بالايي برخوردار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن اشاره به اینکه با عنايت به نقش طرح توسعه بخش كشاورزي و فعال سازي واحدها، به دنبال يك طرح مناسب براي صنعت مرغداري در اين شهرستان هستيم، گفت: بخش اعظم مشکلات باید با محوريت خود مرغداران حل شود.

موسوی اظهار داشت: نبود زنجيره كامل توليد مشكل اصلي صنعت مرغداري است كه ايجاد آن عامل ثبات قيمت در بازار، سودآوري زنجيره براي توليد كنندگان، اعمال مديريت واحد خواهد شد.

وی افزود: اين زنجيره توليد با وجود ناوگان حمل و نقل، احداث كشتارگاه و بسته بندي، دارا بودن مركز پخش و عرضه، ايجاد كارخانه خوراك طيور، انبار مجهز به سردخانه و مراكز فراوري كامل محقق خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: با تشكيل تعاونی و مشاركت همه مرغداران می توان كليه صنايع و بخش هاي مورد نياز اين صنعت را در يك واحد متمركز احداث کرد و در تمام امور شامل كشتارگاهي، حمل و نقل، عرضه و تامين نهاده ها، سردخانه و ... به مرغداران خدمت ارائه داد.

امام جمعه سرخه نیز در اين جلسه گفت: این شهرستان در دوران انقلاب به ويژه با حضور موثر در دوران دفاع مقدس منشا اثر بوده و اکنون نیز در مسير سازندگي و پيشرفت قرار گرفته که نيازمند توجه جدي است.

حجت الاسلام حسنعلی عربي در خصوص حل مسائل فراروي مرغداران شهرستان سرخه گفت: بايد با يك تعامل و همفكري با ایجاد يك پايلوت مناسب به دنبال حلقه مفقوده این صنعت باشيم و با برنامه ريزي لازم به توسعه برسيم.

مدير جهاد كشاورزي شهرستان سمنان نیز در ادامه ضمن ارائه گزارشي از وضعيت كشاورزي منطقه گفت: حلقه مفقوده صنعت مرغداري به خصوص در سرخه تكميل زنجيره اين صنعت به ويژه صنايع تبديلي است.

حسين اصغري گفت: از حدود 300 ميليارد ريال تسهيلات طرح توسعه بخش كشاورزي در سال گذشته حدود 90 ميليارد ريال آن از طريق بهره برداران سرخه به ويژه مرغداران جذب شد و از محل اعتبارات جدید هم حدود 70 ميليارد ريال به این شهرستان اختصاص يافت.

در پايان جلسه با انتخاب پنج نفر از مرغداران به عنوان هيئت موسس مقرر شد پيگير این طرح و اجرايي شدن آن باشند.