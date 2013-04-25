ندای استکبار ستیزی در صحرای طبس طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صدها نفر از مردم طبس و شهرهای مختلف استان‌های خراسان جنوبی و یزد از ساعات اولیه صبح پنجشنبه با اتوبوس، مینی ‌بوس و سایر وسایل ‌نقلیه با طی کردن صدها کیلومتر، خود را به محل واقعه طبس رسانده بودند تا در همایش بزرگ استکبارستیزی شرکت کنند.

در محل واقعه تاریخی طبس و شکست مفتضحانه آمریکا، مسجدی به نام «مسجد شکر» احداث شده که این همایش نیز هر ساله در این محل برگزار می‌ شود.

ظهر دیروز در مراسمی که در مسجد شکر محل شکست مفتضانه آمریکا در صحرای طبس برگزار شد معاون اول قوه قضائیه گفت: دشمنان پس از تأسیس نظام اسلامی همه تلاش خود را به کار بسته اند که این نظام تثبیت نشود اما پس از اینکه با تبیث نظام مواجه شدند به کارشکنی و مقابله با ملت ایران روی آوردند اما ایران به رغم همه دشمنی ها ، به فناوری صلح آمیز هسته ای دست یافت.

مذاکره با آمریکا به مصلحت نیست

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی شکست مفتضحانه آمریکا در طبس را جلوه قدرت الهی دانست و همچنین افزود: مذاکره با آمریکا را به هیچ عنوان به صلاح ملت ایران نمی دانیم و کسانی را که از مذاکره با ایران دم می زنند محکوم می کنیم .

استاندار خراسان جنوبی با بيان اينكه واقعه صحراي طبس بدون شك معجزه الهي در عصر حاضر بود، افزود: شكست آمريكا در صحراي طبس امروز به عنوان نماد پيروزي ملت ايران و نماد مفتضحانه ترين شكست آمريكا عليه نظام جمهوري اسلامي ايران در دنيا شناخته مي شود.

قهرمان رشيد با اشاره به اينكه واقعه صحراي طبس مصداق بارز آيات كريمه قرآن است گفت: امدادهاي غيبي كه از ابتداي انقلاب تا كنون به مردم ايران اسلامي نازل شده سبب استحكام ارزش هاي انقلاب اسلامي شده است.

در این مراسم معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد، سردار نظری فرمانده سپاه انصار الرضای خراسان جنوبی و فرماندار ویژه طبس و معاون استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم در خصوص این حادثه تاریخی که نشانه ای از زبونی آمریکا بود سخنرانی کردند.

در حاشیه برگزاری همایش بزرگ استکبارستیزی در صحرای طبس، تعدادی از آثار به‌‌جا مانده و لاشه‌های هواپیماها و بالگردهای منهدم شده آمریکایی‌ها در طوفان طبس، به نمایش گذاشته شد.

در بخش‌های مختلفی از این مراسم، صدها نفر از شرکت‌ کنندگان یکپارچه شعار مرگ بر آمریکا سر داده و اعلام کردند که هرگز توطئه‌های شیطان بزرگ آمریکا را فراموش نمی‌ کنند و به آمریکا یادآوری کردند که بداند خداوند همچون واقعه طبس در همه صحنه‌ها پشتیبان اسلام و مسلمانان است.

شهید محمد‌ منتظرقائم، نخستین فرمانده سپاه یزد پس از طوفان شن در پنجم اردیبهشت ۱۳۵۹ و شکست و عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از صحرای طبس، برای بررسی موضوع، عازم محل حادثه شد و در حالی که می‌ خواست مدارک باقی‌مانده از آمریکایی‌ها را مورد بررسی قرار دهد، به علت بمباران جنگنده‌های نیروی هوایی که با دستور بنی‌صدر به منطقه اعزام شده بودند، به شهادت رسید.

همسر این شهید گران‌ قدر نیز در این همایش حضور داشت.

در این همایش همچنین از تمبر یادبود شهید محمد منتظر قائم رونمایی شد.

در پایان همایش بزرگ استکبارستیزی، صدها نفر از مردمی که از شهرهای مختلف استان یزد خود را برای بزرگداشت این واقعه به صحرای طبس رسانده بودند، دوشادوش یکدیگر نماز جماعت ظهر و عصر را اقامه کردند.