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۶ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱:۰۲

سردار قصری:

شش همایش استان شناسی نظم و امنیت در کشوربرگزار می شود

شش همایش استان شناسی نظم و امنیت در کشوربرگزار می شود

بیرجند – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا از برگزاری شش همایش استان شناسی نظم و امنیت در سطح استانها طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قصری عصر پنج شنبه در همایش ملی" خراسان جنوبی نظم و امنیت" اظهار کرد: تا کنون 35 همایش علمی با همکاری ناجا و دانشگاه ها در سطح استانها برگزار شده است.

 وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران الگو شدن برای کشورها را هدف قرار داده است، عنوان کرد: زیر بنای این الگو بودن توسعه است که با ایجاد امنیت پایدار محقق می شود.

 وی با اشاره به اینکه امنیت مبتنی بر مولفه های مختلفی است، اظهارداشت: استفاده از تجارب یکی از مولفه های تامین امنیت است که ناجا با برگزاری این همایش ها از تجارب علمی و مدیریتی استفاده می کند.

 رئیس سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا بیان داشت: آینده پژوهی و ملاحظات جغرافیایی منطقه ای نیز در بحث امنیت باید مورد توجه قرار گیرد.

 وی با تاكيد بر لزوم استفاده صحيح از فناوري‌هاي به روز براي توليد دانش بومي، توسعه فناوري، تقويت آموزش و ارتقاي سرمايه ‌هاي اجتماعي تصرح کرد: راهبردهاي بخشي و منطقه اي هدايتگر راهبردهاي علمي است.

سردار قصری عنوان کرد: امنیت معلول یکسری علت ها است که اگر خوب مورد پالایش قرار نگیرد فقط در مدت زمان کوتاهی اثر گذار خواهد بود.

 وی امنیت را زیر ساخت توسعه اقتصادی دانست و بیان کرد: برقراری امنیت در محیط اجتماع که تغییر در آن وجود دارد نیاز به پایش دارد تا به امنیت برسیم.

کد مطلب 2040810

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