اجرای رزمایش بحران هر ماه در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی زاده عصر پنجشنبه در نشست کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت توزیع برق استان سمنان با اشاره به اینکه طرح برگزاری رزمایش بحران طی هرماه یک تلاش مقدس در عرصه خدمت رسانی است افزود: همگرایی، همکاری و هم افزایی در فضای این رزمایش ها برای تأمین اهداف و مأموریت سازمانی شرکت بوده و در ارتقای کارایی و بهبود بهره وری بسیار اثرگذار است.

وی گفت: اجرای رزمایش های خدمت متعالی و اصلاح و بهینه سازی شبکه ها و تأسیسات توزیع برق، صرفه-جویی 90 درصدی ناشی از خاموشی های برنامه ریزی شده در شبکه توزیع برق این استان را به همراه داشت.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان سمنان با بیان اینکه با انجام 13 رزمایش، 153 هزار کیلووات ساعت از محل خاموشی های ناخواسته و تحمیلی به شبکه استان صرفه جویی حاصل شده است اظهار داشت: برای اجرای این رزمایش ها، شبکه ها و تأسیسات برقی پرعارضه و قدیمی شناسایی و در قالب طرح های جهادی - ضربتی با تجمیع تجهیزات، امکانات و نیروهای اجرایی و پشتیبانی در کمترین مدت زمان ممکن حجم وسیعی از خطوط برق رسانی بازسازی، اصلاح و بهینه سازی می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان تصریح کرد: برای سال جاری در هر ماه اجرای یک رزمایش بحران پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه اجراي پيشنهادهاي اثر بخش، موجب بهبود فعاليت ها خواهد شد افزود: با بهره گيري از اين روش، کليه افراد به شکل مستمر در جهت بهبود فرآيندهاي کاري کوشش مي کنند.

موسوی در خاتمه اعلام داشت: سيستم پيشنهادها يکي از عوامل موثر در تغيير شرايط کار و ايجاد زمينه مناسب براي مشارکت کارکنان بوده و تجليگاه ابتکارات و خلاقيت هاي فردي و گروهي در بين کارکنان براي به وجود آوردن و گسترش روحيه مشارکت در آنان است.