۶ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱:۰۵

نمايشگاه منطقه اي خليج فارس در يزد آغاز شد

يزد - خبرگزاري مهر: همزمان با آغاز جشنواره هاي فرهنگي هنري خليج فارس، نمايشگاه نقاشي با موضوع خليج فارس در گنجينه فرهنگ و هنر يزد با حضور معاون سياسي امنيتي استاندار، فرماندار يزد، مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي و جمعي از هنرمندان و فرهنگ دوستان استان يزد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اين نمايشگاه که عصر پنج شنبه افتتاح شد، از 450 اثر ارسالي به دبيرخانه جشنواره 150 اثر به نمایش گذاشته شد.

اين نمايشگاه با هدف ايجاد تعامل بين هنرمندان منطقه و استانهاي مجاور و تبادل تجربيات و همچنين رشد و ارتقای هنرمندان با مشاركت هنرمنداني از استانهاي يزد، فارس، اصفهان، بوشهر، كرمان و هرمزگان برگزار شده است.

آثار برگزيده در اين نمايشگاه پس از داوري داوران اولين جشنواره منطقه اي خليج فارس مشخص شد که بر این اساس، از استان يزد دو نفر رتبه اول، از استان فارس یک نفر رتبه دوم و از استانهای بوشهر و فارس رتبه های سوم و چهارم مشخص شدند و چهار نفر نیز از استانهاي اصفهان، بوشهر ، يزد و فارس شايسته تقدير شناخته شدند و از آنها به طور جداگانه تقدير شد.

اين نمايشگاه به مدت پنج روز صبحها از ساعت 9 الي 12 و بعد از ظهر از ساعت 15 تا 21 در گنجينه فرهنگ و هنر يزد براي علاقه مندان به هنر تجسمي و نقاشي داير است.

به گزارش مهر، هنرمندان برگزيده اين نمايشگاه در جشنواره كشوري خليج فارس دهم ارديبهشت ماه با مشاركت تمام استانهاي كشور در روز ملي خليج فارس در هرمزگان با حضور وزير فرهنگ و ارشاد تقدير خواهند شد.

کد مطلب 2040829

