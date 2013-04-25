ارتقای شاخص های سلامت نیازمند مساعدت خیران/ معرفی کمبودهای درمانی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 300 خیر سلامت در استان گلستان شناسایی شده که این افرد تاکنون 400 میلیارد ریال در حوزه سلامت سرمایه گذاری کرده اند.
تکمیل بخش سوانح سوختگی، نوسازی و تجهیز بیمارستانها، احداث مرکز تحقیقات سرطان گوارش و کبد از جمله زمینه هایی است که خیران می توانند در آن ورود پیدا کنند.
ورود خیران به حوزه های سلامت نیازمند اطلاع رسانی و زمینه سازی از سوی بخش های مختلف در این حوزه است و به تاکید مسئولان بسیاری از مشکلات حوزه سلامت تنها با مدد افراد نیکوکار قابل حل است.
یک خیر گنبدی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در استان گلستان برخی بیماری ها مانند بیماری قلب و عروقی و برخی انواع سرطان بسیار شایع بوده و در استان دارای حدود 500 بیمار دیالیزی هستیم که هر بیمار علاوه بر هزینه بالا کل اعضای خانواده را درگیر می کند بنابراین ما باید با توجه به ضرورت های استانی برنامه ریزی در زمینه سلامت داشته باشیم.
علی محمد چوپانی گفت: در شهرستان گنبد خیرین سلامت حدود 3 میلیارد و 300 میلیون تومان در بحث سلامت سرمایه گذاری کردند، همچنین در این شهر 150 بیمار دیالیزی وجود دارد و مجمع خیرین سلامت به دنبال راه حلی برای کمک به این افراد است و در سال گذشته برای 15 بیمار کلیه تهیه کرده و این افراد به سلامت به خانواده خود بازگشتند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط تحریم ها و کمبود دارو ما به دنبال آن هستیم که با عضویت در جامعه بهداشت جهانی و ساخت بیمارستانی در حد بین المللی در شهر گنبد از کمک های بین المللی و خدمات پزشکان بدون مرز برای درمان بیماران سرطانی استفاده کنیم.
چوپانی اظهار کرد: امروزه نظام بهره وری در دنیا حرف اول را می زند اما در برخی از بیمارستان ها مدیریت درست اجرا نمی شود همچنین نیروها و کارکنان آن طور که صحیح است و با حس عاطفه و علاقه با مراجعان برخورد نمی کنند که باید این امر اصلاح شود.
یک خیر گرگانی نیز گفت: مسئله بهداشت و درمان چیز تازه ای در دنیا نیست و بشر از ابتدای خلقت با این مسئله روبرو بوده است اما در دوران جدید به خاطر پیشرفت های علم و دانش نحوه درمان و ادوات و تجهیزات دگرگون شده است.
اردشیر شفیعی افزود: به دلیل این تحولات در جامعه مدرن آموزش و تامین تجهیزات، درمان نیز به هزینه های بالایی دارد و ما نباید تامین همه امکانات را از دولت توقع داشته باشیم چراکه به دلیل شرایط اقتصادی موجود دولت نمی تواند همه نیازها را مرتفع کند و در اینجاست که پای خیرین به میان می آید و نقش آنان مشخص می شود.
وی بیان کرد: امروزه از لحاظ بهداشت و درمان به رغم توسعه زیادی که داشتیم اما کمبودهای بسیاری نیز احساس می شود و به دلیل افزایش جمعیت امکانات فعلی پاسخگوی همه نیازها نیست.
شفیعی ادامه داد: درحال حاضر یکی از نیازهای استان بهبود استانداردهای درمانی از طریق خرید دستگاه های جدید و پیشرفته و افزایش تعداد دستگاه ها است و این امر می طلبد که خیرین با هر توان و بودجه ای که دارند برای رفع این کمبودها گام بردارند.
وی گفت: هرچند اقدامات خیریه در کشور ما به کرات دیده می شود ولی با این وجود می طلبد که خیرین عزم خود را جزم کرده و کارهای خیرخواهانه خود را از طریق مجمع خیرین سلامت به ثمر برسانند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: جنس مطالبات مردم در عرصه سلامت رو به فزونی است و نیاز های مردم در عرصه سلامت بسیار زیاد است و از آن سونیز آسیب پذیری مردم در عرصه بیماریها بیشتر شده و امکانات دولتی تنها جوابگو نیست.
دکتر تقی ریاحی اظهار داشت:ورود خیرین به عرصه سلامت به عنوان یک کامل کننده وتمام کننده جنس خدمات به مردم خواهدبود واگر ورود خیرین در عرصه ای باشد که ضروریات و واقعیات نظام سلامت است این خیر دوچندان خواهد بود.
وی افزود:حضور همیشگی خیرین در عرصه سلامت سبب تزریق خون تازه ودلگرمی وشجاعت در عرصه سلامت خواهد بود تا بتوانیم در عرصه هایی ورود کنیم که این عرصه ها دراستان نیست ومردم ما مجبور هستند تا برای گرفتن این خدمات به خارج استان رجوع کنند.
وی تصریح کرد:عرصه های زیادی در حوزه سلامت استان برای مشارکت خیرین وجود دارد که از جمله می توان به تکمیل بخش سوانح وسوختگی استان، احداث مرکز تجقیقات سرطان گوارش وکبد، تکمیل وتجهیز مرکز درمان بسترشهرستان مراوه تپه، تجهیز بیمارستان 96 تختخوابی گنبد، تکمیل ساختمان بیمارستان 96 تختخوابی مینودشت، تجهیز بیمارستان 32 تختخوابی آزادشهروتکمیل پروژه های نیمه تمام خانه بهداشت در سطح استان است.
ریاحی همچنین در ادامه احداث ساختمان مورد نیاز بیمارستان گالیکش، احداث ساختمان مورد نیاز دانشکده دندانپزشکی، نوسازی بیمارستانهای استان و تهیه تجهیزات پزشکی واداری مورد نیاز بیمارستانهای استان را از جمله عرصه هایی دانست که مورد نیاز بهداشت استان است وخیرین می توانند ورود کنند.
معاون وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نیز در مراسم قدردانی از خیران سلامت گلستان در گرگان گفت : خیران سلامت در دو سال گذشته، هزار و 500 میلیارد تومان کمک کرده اند که ثمره آن ایجاد بیش از 100 واحد درمانی مانند بیمارستان ، درمانگاه و اورژانس جاده ای در مناطق مختلف کشور بود.
سید رضا نیری گفت: خیران سلامت کشور همچنین در این مدت کمک هایی کرده اند که نمونه آن هیچگاه نشده بود.
وی گفت: خرید دستگاه تشخیص سرطان (پت اسکن به کسر پ ) با کمک 80 میلیارد ریالی 3 خیر از جمله کمک های شاخص و فراموش نشدنی خیران است، همچنین مجمع خیران سلامت کشور و بیمه البرز طرحی را برای کمک به مبتلایان سرطان و ناباروری اجرا می کنند.
