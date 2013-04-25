ارتقای شاخص های سلامت نیازمند مساعدت خیران/ معرفی کمبودهای درمانی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 300 خیر سلامت در استان گلستان شناسایی شده که این افرد تاکنون 400 میلیارد ریال در حوزه سلامت سرمایه گذاری کرده اند.

تکمیل بخش سوانح سوختگی، نوسازی و تجهیز بیمارستانها، احداث مرکز تحقیقات سرطان گوارش و کبد از جمله زمینه هایی است که خیران می توانند در آن ورود پیدا کنند.

ورود خیران به حوزه های سلامت نیازمند اطلاع رسانی و زمینه سازی از سوی بخش های مختلف در این حوزه است و به تاکید مسئولان بسیاری از مشکلات حوزه سلامت تنها با مدد افراد نیکوکار قابل حل است.

یک خیر گنبدی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در استان گلستان برخی بیماری ها مانند بیماری قلب و عروقی و برخی انواع سرطان بسیار شایع بوده و در استان دارای حدود 500 بیمار دیالیزی هستیم که هر بیمار علاوه بر هزینه بالا کل اعضای خانواده را درگیر می کند بنابراین ما باید با توجه به ضرورت های استانی برنامه ریزی در زمینه سلامت داشته باشیم.

علی محمد چوپانی گفت: در شهرستان گنبد خیرین سلامت حدود 3 میلیارد و 300 میلیون تومان در بحث سلامت سرمایه گذاری کردند، همچنین در این شهر 150 بیمار دیالیزی وجود دارد و مجمع خیرین سلامت به دنبال راه حلی برای کمک به این افراد است و در سال گذشته برای 15 بیمار کلیه تهیه کرده و این افراد به سلامت به خانواده خود بازگشتند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط تحریم ها و کمبود دارو ما به دنبال آن هستیم که با عضویت در جامعه بهداشت جهانی و ساخت بیمارستانی در حد بین المللی در شهر گنبد از کمک های بین المللی و خدمات پزشکان بدون مرز برای درمان بیماران سرطانی استفاده کنیم.

چوپانی اظهار کرد: امروزه نظام بهره وری در دنیا حرف اول را می زند اما در برخی از بیمارستان ها مدیریت درست اجرا نمی شود همچنین نیروها و کارکنان آن طور که صحیح است و با حس عاطفه و علاقه با مراجعان برخورد نمی کنند که باید این امر اصلاح شود.

یک خیر گرگانی نیز گفت: مسئله بهداشت و درمان چیز تازه ای در دنیا نیست و بشر از ابتدای خلقت با این مسئله روبرو بوده است اما در دوران جدید به خاطر پیشرفت های علم و دانش نحوه درمان و ادوات و تجهیزات دگرگون شده است.

اردشیر شفیعی افزود: به دلیل این تحولات در جامعه مدرن آموزش و تامین تجهیزات، درمان نیز به هزینه های بالایی دارد و ما نباید تامین همه امکانات را از دولت توقع داشته باشیم چراکه به دلیل شرایط اقتصادی موجود دولت نمی تواند همه نیازها را مرتفع کند و در اینجاست که پای خیرین به میان می آید و نقش آنان مشخص می شود.

وی بیان کرد: امروزه از لحاظ بهداشت و درمان به رغم توسعه زیادی که داشتیم اما کمبودهای بسیاری نیز احساس می شود و به دلیل افزایش جمعیت امکانات فعلی پاسخگوی همه نیازها نیست.

شفیعی ادامه داد: درحال حاضر یکی از نیازهای استان بهبود استانداردهای درمانی از طریق خرید دستگاه های جدید و پیشرفته و افزایش تعداد دستگاه ها است و این امر می طلبد که خیرین با هر توان و بودجه ای که دارند برای رفع این کمبودها گام بردارند.

وی گفت: هرچند اقدامات خیریه در کشور ما به کرات دیده می شود ولی با این وجود می طلبد که خیرین عزم خود را جزم کرده و کارهای خیرخواهانه خود را از طریق مجمع خیرین سلامت به ثمر برسانند.