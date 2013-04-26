ریشه بسیاری از مشکلات فعلی کشور تمرد از فرامین رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شاهین محمدصادقی که شامگاه پنج شنبه به نمایندگی از سوی دکتر علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل مقام معظم رهبری که به دلیل مشکلاتی در همایش "بیداری اسلامی" حاضر نشد، در مصلای صاحب الزمان(عج) ورامین سخنرانی می کرد، گفت: ورامین بی شک یکی از شهرهای انقلابی ایران است که نام جمهوری اسلامی با آن عجین شده است؛ چراکه اگر ریشه انقلاب اسلامی را جستجو کنیم، قطعا به 15 خرداد 42 و نام ورامین می رسیم.

وی سپس به نکاتی تاریخی در خصوص بیداری اسلامی در جهان پرداخت و افزود: امروز که انقلاب اسلامی ایران مایه افتخار همه ماست، باعث شده تا دست نیافتنی های قبل از انقلاب، به وسایل و مسائلی عادی و روزمره برای مردم تبدیل شود که به همین دلیل و دلایل عدیده دیگر، باید قدر جمهوری اسلامی را دانست.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بیداری اسلامی که به واسطه مجاهدت و تدبیر علمای شیعه در ایران به نتیجه رسید، امروز آثارش را در کشورهای دیگر نشان می دهد چون آنها متوجه شده اند که باید قوانین مترقی اسلام حاکم و الگوبرداری از انقلاب اسلامی ایران باشد تا موفقیت حاصل شود.

وی ادامه داد: شک نکنید در دنیای امروز، هیچ معادله ای تبیین نمی شود مگر اینکه نقش جمهوری اسلامی ایران و رهبری روشنگرمان دیده شود؛ امروز دست قدرتهای بزرگ برای حل مشکلات خاورمیانه و کشورهای اطراف به سوی جمهوری اسلامی ایران دراز است.

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز در این شرایط و موقعیت حساس داخلی و بین المللی باید به سمت و سویی حرکت کنیم که مورد نظر و تأیید مقام معظم رهبری است.

وی اضافه کرد: حماسه سیاسی خلق نخواهد شد مگر به دست مردم و با حضور حداکثری ملت شریف ایران که با انگشت اشاره مقام معظم رهبری خواهد بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم بیان داشت: قرار گرفتن حماسه سیاسی در کنار حماسه اقتصادی در کلام رهبری معنادار است؛ یعنی اگر قرار است تحولی در عرصه اقتصاد و معیشت مردم رخ دهد، باید تغییر و حماسه سیاسی قبل از آن به وجود آمده باشد.

وی افزود: مردم ایران بسیار نجیبانه در مقابل تورم افسارگسیخته و بیکاری کمرشکن و شرایط اجتماعی خاص امروز رفتار می کنند و اگر این مسائل و مشکلات در کشور دیگری بود، بدون شک حکومت آن کشور سقوط می کرد.

محمدصادقی ادامه داد: افزایش بیکاری مایه خجالت مسئولان است؛ گاهی حقوق یک کارمند حتی کفاف اجاره خانه اش را نمی دهد و مردم در مقابل تمام این مسائل، صبورانه ایستاده و هنوز به دفاع از نظام و انقلاب اسلامی می پردازند.

وی تأکید کرد: وظیفه مسئولان در دولت، مجلس و... این است که به دور از تنشها و دعواهای سیاسی، خود را خاک پای مردم بدانند؛ چراکه این انقلاب ثمره خون شهدای آنهاست و نباید به واسطه این دعواها و تنشها به قهقرا کشیده شده و آسیب ببیند.

عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی افزود: در این کشور اگر یک فرد دلسوز، آگاه و آشنا به مشکلات باشد، مقام معظم رهبری است و این رهبر است که از تمام دعواها و تنشهای سیاسی به دور است و تحمل می کند.

وی اظهار داشت: مردم باید به فرموده رهبری در صحنه حاضر بوده و حماسه بزرگ سیاسی و اقتصادی را در سال جاری شکل دهند و انتخابات باشکوهی برگزار کنند تا همچنان چراغ روشن هدایتگر بیداریهای اسلامی در جهان باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم سپس به تبیین شرایط و مختصات رئیس جمهور شایسته مردم پرداخت و گفت: اگر رئیس جمهوری متناسب با منویات مقام معظم رهبری در رأس کار قرار گیرد تا مشکلاتی مانند مشکلات این روزها نداشته باشیم، شک نکنید که به دنبال آن، حل نسبی مشکلات اقتصادی مردم نیز به تدریج مشاهده خواهد شد.

وی ادامه داد: حضور فراگیر مردم در انتخابات آتی ریاست جمهوری و همچنین رعایت کلیه موازین قانونی، شرعی و حفظ آرامش اجتماعی می تواند منجر به حماسه سیاسی شود.

محمدصادقی تصریح کرد: در انتخابات آتی باید از میان تمام نامهایی که بسیاری از آنها در راستای نظام حرکت کرده و استخوان خرد کرده اند، فردی انتخاب شود که تبعیت محض از ولی فقیه داشته باشد؛ چراکه ریشه بسیاری از مشکلات فعلی کشور تمرد از فرامین رهبری است.

وی اضافه کرد: متأسفانه اخیرا تدبیرها و فرامین رهبری نشنیده گرفته شده و فرامین ایشان روی زمین می ماند؛ تابع رهبری بودن به حرف نیست بلکه باید در عمل دیده شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان داشت: مردم وقتی سابقه نامزد انتخاباتی را می بینند باید از ابتدا تا به امروز، هیچ شکافی بین وی و رهبری نبینند، ضمن اینکه فرد مورد نظر برای ریاست جمهوری باید توان ایجاد آرامش در جامعه را داشته باشد.

وی افزود: مقام معظم رهبری باید در عمل به فرد مورد نظر مردم برای ریاست جمهوری اعتماد داشته باشد تا رابطه وی و رهبری یکطرفه نباشد.

محمدصادقی ادامه داد: مردم باید احساس کنند که هر سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه و دیگر دستگاهها و نهادها به فکر آرامش اجتماع هستند.

وی تأکید کرد: متأسفانه امروز میان مجلس و دولت، مراجع و حوزه های علمیه و دولت شکافی ایجاد شده و باید شرایطی فراهم شود که دلسوزان انقلاب دائم نگران اتفاق و تنش دیگری نباشند.