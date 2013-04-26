انتخابات بزرگترین حماسه ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان شعبانی سارویی پنجشنبه شب در نهمین یادواره هشت شهید روستای آهنگرمحله گرگان افزود: مردم ایران در آخرین خلق حماسه، با همه مشکلات، فشارها و تنگناها، در 22 بهمن سال گذشته، به همه دنیا نشان دادند، که ملتی مقاوم و پایدار در برابر همه مشکلات هستند.

وی تصریح کرد: خلق حماسه در هر شرایطی امکان ندارد، بلکه در شرایط مختلف به خصوص وجود تنگناها یک حماسه از سوی یک ملت ایجاد می شود و مردم ایران، اولین حماسه را در پیروزی انقلاب اسلامی و سپس در جنگ تحمیلی رقم زدند.

وی ادامه داد: از اول پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون حماسه های مختلفی توسط مردم ایران ایجاد شد که یکی دیگر از مهمترین آنها، ایستادگی در مقابل فتنه 88 بود که عده ای در داخل با همراهی دشمن سعی داستند، برای نظام بحران مشروعیت ایجاد کنند.

شعبانی سارویی گفت: امسال که در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستیم، برخی از مدت ها قبل وارد بازی دشمن شده اند و برخی جریان سیاسی در حاشیه دولت، می خواهند فضا را برای القاء و تحکیم کننده نیروی خود در انتخابات، آماده کنند.

معاون سازمان بسیج اساتید کشور در ادامه افزود: اگر در سال 88 بعد از انتخابات دشمن مسئله فتنه را برپا کرد، اما امروز این فضا را قبل از انتخابات توسط عده ای در داخل ایجاد کرده و نیروهای داخلی که مدعی گفتگو با آمریکایی هستند که مشت های چدنی خود را در دستکش حریری قرار داده، بدانند، در چنین شرایطی اصلا امکان مذاکره نداریم، زیرا عملکرد آمریکا در کشورهای مختلف از جمله فلسطین و مصر نشان دهنده کارنامه آنان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یاد و خاطره شهدا و برگزاری یادواره های شهدا، گفت: این یادواره ها به این دلیل برگزار می شود که ببینیم شهدا در وهله اول در حماسه هشت سال دفاع مقدس چه کردند و آنان را بشناسیم و وصایای آنان را مطالعه کنیم و این در واقع رویکرد تذکره و یادآوری است.

به گفته شعبانی سارویی، دومین هدف این یادواره ها، تجلیل و تکریم از شهدا است که فداکاری و از خود گذشتگی کردند تا ما و این نظام و انقلاب بمانیم و انقلاب ما به همه دنیا صادر شود و نگاه سوم در این یادواره این است که بدانی آرمان شهیدان چه بودند و آنان چرا رفتند و در واقع این نگاه، نگاه راه شناسی و مردم شناسی و یا همان فلسفه شناخت فداکاری های آنان است.

وی اظهار کرد: نگاه چهارم، مسئله تربیتی است و باید شهدا را الگو و اسوه قرار دهیم و راه آنان را ادامه دهیم، زیرا آنان در هر کوی و برزنی برای ما اسوه هستند و باید آنان را به قشر جوان جامعه بشناسانیم و نکات اخلاقی را از آنان فرا بگیریم.

وی تاکید کرد: در شبیخون و تهاجم فرهنگی که امروز دشمن برای جوانان ما ایجاد کرده، خون شهیدان پرچم های مبارزه با آنان و توطئه هایشان است و هر لحظه از زندگی را باید به آنان متصل نمائیم.

شعبانی سارویی ادامه داد: بالاتر از همه این مسائل، نگاه سیاسی اجتماعی است که بدانیم و بشناسیم شهدا، با چه رنج و مشتقی رفتند و چه کردند و چگونه چنین حماسه بزرگی (هشت سال دفاع مقدس) را رقم زدند و ما چگونه می توانیم ادامه دهنده راه آنان باشیم و حماسه های مختلف ایجاد کنیم.