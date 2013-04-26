زمین لرزه خاش باری دیگر مردم را به خیابان ها کشاند

علیرضا شهرکی در گفتگو با مهر با بیان اینکه گروه های اعزامی تاکنون گزارشی مبنی تلفات جانی و یا مالی از این زلزله گزارش نکرده اند افزود: تمامی تیم های امدادی و کادر بهداشتی و درمانی در این منطقه در حال آماده باش هستند.

به گزارش خبرنگار مهر زمین لرزه ای به قدرت چهار و 3 دهم ریشتر شب گذشته شهرستان خاش در مرکز سسیستان و بلوچستان را لرزاند.

زمان وقوع این زمین لرزه ساعت 21 و 45 دقیقه و 38 ثانیه شب گذشته و در عمق 85 کیلومتری زمین گزارش شده است.

این زمین لرزه در طول 61 و 2دهم و عرض جغرافیایی 28 رخ داد.