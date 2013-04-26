برگزاری 50 دوره آموزشی مشاوره اخلاقی در تبلیغات اسلامی آمل

حجت الاسلام محمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود 50 دوره آموزشی مشاوره اخلاقي و خانوادگي در آمل از سوی این اداره درراستاي استحكام بخشي به كانون خانواده و بررسي مشكلات فرهنگي و اخلاقي ، برگزار شد.

وی با بیان اینکه تشكيل اتاق مشاوره اخلاقی از سوی اداره تبليغات اسلامي آمل به تناسب با مشكلات مخاطبان در تاثير به سزايي داشته است، افزود: اين طرح فرهنگي امسال نیز با هدف خاص خود وبا با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره سازمان تبلیغات اسلامی آمل تصریح کرد: ميانگين سن درخواست كنندگان تشكيل مشاوره اخلاقی از 22 تا 44 سال بوده و در زمينه هاي احكام ، اخلاق و مسايل خانوادگي ارائه شده است.

قنبری اضافه کرد: حضور افراد برای بهره مندی از دوره های مشاوره در این اداره رایگان بوده و ازمراجعه کنندگان به اتاق مشاوره هيچ هزينه اي دریافت نخواهد شد.

رئیس اداره سازمان تبلیغات اسلامی آمل گفت: خوشبختانه برگزاري دوره های مشاوره اخلاقي و خانوادگي از سوی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آمل از یکسال گذشته تاکنون، با استقبال خوب شهروندان وخانواده های این شهرستان مواجه شد.

وی به برگزاری دوره های گفتمان دینی در این اشاره اشاره کرد وادامه داد: با هماهنگي اداره كل تبليغات اسلامي مازندران در سال گذشته حدود 121 دوره گفتمان ديني و كارگاهي در موضوعات مختلف در سطح مدارس شهر و روستاهاي آمل برگزار شده است.

رئیس اداره سازمان تبلیغات اسلامی آمل یادآور شد: دوره های گفتمان ديني ويژه خواهران و برادران در قالب هسته هاي فرهنگي نسبت به سال بیشتر برگزار شده وبا افزایش خوبی همراه بوده است.