مسجد محوری ترین پایگاه برای بصیرت دهی به نسل جوان/ضرورت نظارت بیشتر بر عملکرد کانون های مساجد

حسن آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وظیفه اصلی هر کانون فرهنگی هنری در درجه اول بسترسازی مناسب در جهت اشاعه و ترویج اصول اسلامی و مبانی اعتقادی است لذا باید در راستای حفظ و ارتقای این فضای فرهنگی و هنری به عنوان سنگری مقاوم در برابر تهاجم فرهنگی کوشا بود.

وی با بیان اینکه استان سمنان با مردم متدین و خداجو توانسته در کنار تمام مشکلات موجود حریم این فضای مقدس فرهنگی را تا حد امکان حفظ نماید تصریح کرد: اما استمرار و بقای چنین مکان هایی محتاج عنایت و رسیدگی مسئولان است.

مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری مسجد جامع گرمسار ضمن اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بر احیاء همیشگی کانون ها و اهمیت به وجود این اماکن به عنوان مرکزی فرهنگی و هنری تاکید کرده اند تصریح کرد: این در حالی است که مواردی چند دست به دست هم داده تاعلی رغم تلاش مسئولان و اعضای فعال کانون های فرهنگی هنری حق اصلی این مکان ها ادا نشود.

وی خاطرنشان کرد: مدتی است که توزیع نا عادلانه اعتبارات از سوی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان و عدم تعهد پرداخت مابین کانون های مساجد در سطح استان مانعی بر سر راه کسانی شده است که صرف نظر از نفع مادی تمام تلاش خود را در راستای فرهنگ سازی برای نسل جوان به کار گرفته اند.

آخوندی افزود: اگر واقعا مسئولان خواستار به بار نشستن فعالیت های خود در این حیطه هستند باید با سامان دهی بیشتر و سرکشی از کانون های فرهنگی هنری در سطح استان و رفع کمبودهای مالی و معنوی آنها موجبات دلگرمی و انگیزه آنها را در این کار خیر فراهم آورند.

مسئول اتحاديه انجمن اسلامی دانش آموزان شهرستان گرمسار برگزاری گردهمایی توسط مسئولان دبیرخانه کانون های مساجد استان با مسئولان کانون های فرهنگی هنری شهرستان ها را موثرترین روش در ارتباط و انتقال مشکلات و کمبودها به مسئولان دانست.

آخوندی بیان داشت: خواست نمایندگان کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان از مسئولان ذیربط به خصوص مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان سمنان این است تا با نظارت بیشتر به دبیرخانه کانون های مساجد استان دامان پاک این نهاد فرهنگی را از خلف وعده در اختصاص اعتبارات لازم به شهرستان ها تطهیر کنند.

وی در خاتمه تصریح کرد: در واقع انتظار مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد این است که عملکرد دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری استان در شأن این نهاد جریان ساز و ارزش گزار باشد.