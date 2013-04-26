سرانه تولید نا خالص استان زنجان نصف میانگین کشوری است

غلامحسین جمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در زمینه تولید و سرمایه گزاری زنجان وضعیتی متفاوت با سایر استان های کشور دارد و به نوعی می توان گفت در حق استان زنجان اجحاف شده است.



وی سرانه تولید ناخالص استان زنجان را نصف میانگبن کشوری اعلام کرد و افزود: طبق بررسی های انجام شده برای پر کردن این فاصله البته بر اساس قیمت های سال 88 به میزان 17 هزار میلیارد تومان سرمایه گزاری در استان مورد نیاز است و این تنها در صورتی محقق می شود که بقیه استان های کشور توقف نمایند.



رئیس اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی استان رسیدن تولید نا خالص استان به حد کشوری را تنها با بها دادن به بخش خصوصی میسر دانست و ادامه داد: سهم اقتصاد دولت و بخش دولتی در اقتصاد کشور حدود 85 درصد استو برای محقق شدن چنین سرمایه گذاری در استان دولت باید سهم خودش را در این عقب ماندگی جبران کند.



جمیلی با یادآوری اینکه زنجان در کانون 50 درصد جمعیت کشور قرار دارد افزود: قابلیت و زیر ساخت های موجود در زنجان در چند سال اخیر فرصت های سرمایه گذاری در این استان را فراهم کرده است و با برنامه ریزی شاهد وقوع اتفاقات خوبی در استان خواهیم بود.



وی نیاز امروز سرمایه گزاران را ثبات و اعتماد در بازار عنوان کرد و گفت: در حال حاضر در حال تجربه یک شرایط نا متعارف هستیم و نیاز به ثبات داریم.



رئیس اتاق بازرگانی صنعت و کشاورزی استان زنجان افزود: اقتصاد ما بیمار است و باید برای ان چاره ای اساسی اندیشیده شود.