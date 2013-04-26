ابهام در تامین یارانه 2200 میلیاردی دارو/ قیمت دارو باید برای نیازمندان قابل پرداخت باشد

دکتر عابد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مرد م می بایست به اندازه بودجه ای که دارند نیازهای حوزه سلامت را تامین کنند و نباید به دنبال کمبود دارو باشند.

وی با اشاره به اینکه مسائل و چالشهای حوزه سلامت به خصوص دارو بارها در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بحث شده است، افزود: ما همواره از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو خواسته ایم که اولا، داروهای با کیفیت در اختیار بیماران قرار دهد. زیرا برخی از داروها، آنطور که باید از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، قیمت دارو را یکی دیگر از موضوعات خواسته شده از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو عنوان کرد و گفت: قیمت دارو باید به گونه ای باشد که نیازمندان جامعه نیز بتوانند آن را تهیه کنند. همچنین دارو، باید به مقدار کافی و قابل دسترسی برای همه مردم باشد.

فتاحی با اشاره به اقدام اخیر دولت در حذف ارز مرجع 1226 تومانی برای دارو، اظهارداشت: دولت، ارز مبادله ای را جایگزین کرده و برای توجیه کار خودش گفته که 2200 میلیارد تومان یارانه برای دارو تزریق کرده است تا قیمت دارو را کنترل کند.

وی با طرح این سئوال که این مقدار اعتبار از کجا تزریق خواهد شد، ادامه داد: لایحه بودجه کل کشور هنوز در کمیسیون تلفیق است و همین حالا دولت 86 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. مخالفان بودجه 92 معتقدند که منابع در نظر گرفته شده برای اعتبارات امسال، اطمینان بخش نیست.

سخنگوی فراکسیون سلامت مجلس با بیان این مطلب که احتمال تامین شدن اعتبار یارانه دارویی جای شک و تردید دارد، گفت: 2200 میلیارد تومان برای مدیریت قیمت دارو جای شبهه دارد.

فتاحی تاکید کرد: ما از مسئولین خواسته ایم که اگر قیمت دارو به گونه ای باشد که مردم نتوانند هزینه آن را پرداخت کنند، باید پاسخگو باشند.

وی افزود: این نکته نیز وجود دارد که در جریان هیاهوی انتخابات ریاست جمهوری، موضوع تامین یارانه دارو گم شود و مردم دچار مشکل شوند.