انجام 3984 مورد بیمه گری در اراضی کشاورزی قائم شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی درویش نیا اظهار داشت: ‏در راستای تولید پایدار، جلوگیری از خسارت احتمالی، سه هزار و 984 مورد بیمه گری در بخش های مختلف کشاورزی در سال ‏گذشته در این شهرستان انجام گرفت.



وی با بیان اینکه رویکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی، حمایت از بهره برداران ‏است افزود: در سال 91 تعداد 64 مورد بیمه در زمینه دام، ماهی سرد آبی هزار و 550 مترمربع، گرم آبی 41 ‏هکتار، برنج در سطح هزار و 181 هکتار، گندم در سطح 60 هکتار، کلزا در 154 هکتار، سویا در 323 هکتار و مرکبات در ‏‏199 هکتار صورت گرفت.



درویش نیا با اشاره به ترویج توسعه بیمه در بین بهره برداران و اینکه بیش از 150 دوره ‏کلاس های آموزشی بیمه در سطح روستاهای تحت پوشش مراکز 5 گانه جهاد کشاورزی این مدیریت جهت اشاعه ‏فرهنگ بیمه با شرکت بیش از سه هزار نفر بهره بردار برگزار شد، به بهره برداران این بخش توصیه کرد برای ‏تولید پایدار و جبران خسارتهای احتمالی مربوط مندرج در بیمه نامه و استمرار اشتغالزایی پایدار خر چه سریعتر نسبت ‏به بیمه محصولات خود اقدام کنند.

آغاز طرح اردوی هجرت 3 در بابلسر



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر، از آغاز طرح اردوی هجرت 3 در این شهرستان خبر داد.

امیر خیرالله پورافزود: طرح اردوی هجرت سه از محل اعتبارات ملی ‏از 31 فروردین ماه امسال به بکارگیری 15 نفر نیروی بسیجی به مدت 20 روز کاری در حوزه های تولیدات گیاهی و ‏دامی، امور اراضی و نظارت بر سیستم آبیاری در این شهرستان آغاز شد.



وی تصریح کرد: در این طرح قبل از ‏سازماندهی نیروها مراسم افتتاحیه با شرکت مسئولین ناحیه مقاومت سپاه بابلسر و همکاری این مدیریت برگزار شد.

بیمه 2323 هکتار اراضی محمودآباد

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از بیمه بیش از ‏‏دو هزار و 323 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.‏

بهرام مهدوی با اشاره به اینکه تاکنون 100 درصد عملیات شخم و شیار و بذر پاشی و خزانه گیری ‏اراضی شالیزاری این شهرستان انجام شده است افزود: عملیات آب تخت اولیه بیش از 97 درصد و آب تخت آماده نشاء ‏در بیش از 50 درصد از اراضی شالیزاری این شهرستان محقق شده است.



وی با اشاره به اینکه تا کنون بالغ بر دو هزار و 323 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان تحت پوشش بیمه قرار گرفته افزود: در حال حاضر بیش از 12.5 هکتار نشا ‏مکانیزه و 42 هکتار نشا سنتی در منطقه صورت گرفته است.‏

کشت باقلا در اراضی زراعی آمل



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از کشت باقلا در بیش از دو هزار و 455 هکتار از اراضی زراعی این شهرستان خبر داد.‏



سید مرتضی امینی ‏افزود: نظر به شرایط مناسب آب و هوایی سال زراعی و همت و تلاش کشاورزان سختکوش این شهرستان، سطح زیر ‏کشت باقلا شهرستان آمل با 505 هکتار افزایش نسبت به سال قبل به دو هزار و 455 هکتار رسیده است.



وی تصریح کرد: بر این ‏اساس پیش بینی می شود تولید محصول باقلا این شهرستان در سالجاری با عملکرد 15 تن در هکتار به 36هزار و ‏‏825 تن برسد که نسبت به سال گذشته بیش از 13 هزار تن افزایش خواهد داشت.



