انجام 3984 مورد بیمه گری در اراضی کشاورزی قائم شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی درویش نیا اظهار داشت: در راستای تولید پایدار، جلوگیری از خسارت احتمالی، سه هزار و 984 مورد بیمه گری در بخش های مختلف کشاورزی در سال گذشته در این شهرستان انجام گرفت.
وی با بیان اینکه رویکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی، حمایت از بهره برداران است افزود: در سال 91 تعداد 64 مورد بیمه در زمینه دام، ماهی سرد آبی هزار و 550 مترمربع، گرم آبی 41 هکتار، برنج در سطح هزار و 181 هکتار، گندم در سطح 60 هکتار، کلزا در 154 هکتار، سویا در 323 هکتار و مرکبات در 199 هکتار صورت گرفت.
درویش نیا با اشاره به ترویج توسعه بیمه در بین بهره برداران و اینکه بیش از 150 دوره کلاس های آموزشی بیمه در سطح روستاهای تحت پوشش مراکز 5 گانه جهاد کشاورزی این مدیریت جهت اشاعه فرهنگ بیمه با شرکت بیش از سه هزار نفر بهره بردار برگزار شد، به بهره برداران این بخش توصیه کرد برای تولید پایدار و جبران خسارتهای احتمالی مربوط مندرج در بیمه نامه و استمرار اشتغالزایی پایدار خر چه سریعتر نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کنند.
آغاز طرح اردوی هجرت 3 در بابلسر
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر، از آغاز طرح اردوی هجرت 3 در این شهرستان خبر داد.
امیر خیرالله پورافزود: طرح اردوی هجرت سه از محل اعتبارات ملی از 31 فروردین ماه امسال به بکارگیری 15 نفر نیروی بسیجی به مدت 20 روز کاری در حوزه های تولیدات گیاهی و دامی، امور اراضی و نظارت بر سیستم آبیاری در این شهرستان آغاز شد.
وی تصریح کرد: در این طرح قبل از سازماندهی نیروها مراسم افتتاحیه با شرکت مسئولین ناحیه مقاومت سپاه بابلسر و همکاری این مدیریت برگزار شد.
بیمه 2323 هکتار اراضی محمودآباد
مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از بیمه بیش از دو هزار و 323 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.
بهرام مهدوی با اشاره به اینکه تاکنون 100 درصد عملیات شخم و شیار و بذر پاشی و خزانه گیری اراضی شالیزاری این شهرستان انجام شده است افزود: عملیات آب تخت اولیه بیش از 97 درصد و آب تخت آماده نشاء در بیش از 50 درصد از اراضی شالیزاری این شهرستان محقق شده است.
وی با اشاره به اینکه تا کنون بالغ بر دو هزار و 323 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان تحت پوشش بیمه قرار گرفته افزود: در حال حاضر بیش از 12.5 هکتار نشا مکانیزه و 42 هکتار نشا سنتی در منطقه صورت گرفته است.
کشت باقلا در اراضی زراعی آمل
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از کشت باقلا در بیش از دو هزار و 455 هکتار از اراضی زراعی این شهرستان خبر داد.
سید مرتضی امینی افزود: نظر به شرایط مناسب آب و هوایی سال زراعی و همت و تلاش کشاورزان سختکوش این شهرستان، سطح زیر کشت باقلا شهرستان آمل با 505 هکتار افزایش نسبت به سال قبل به دو هزار و 455 هکتار رسیده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس پیش بینی می شود تولید محصول باقلا این شهرستان در سالجاری با عملکرد 15 تن در هکتار به 36هزار و 825 تن برسد که نسبت به سال گذشته بیش از 13 هزار تن افزایش خواهد داشت.
