تشکیل 19 تشکل کارگری در کردستان/تخفیفات بیمه ای برای 419 کارگاه تولیدی اعمال شد

مصطفی باغبانیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: يك شوراي اسلامي كار، 9 انجمن صنفي كارفرمايي، شش تشكل نماينده كارگران واحد، دو كانون كارگران و مديران بازنشسته شهرستان ها و يك انجمن صنفي كارگري در استان در سال گذشته تاسيس شده اند.

وی اظهار داشت: 31 مورد تجديد انتخابات تشكل ها، 50 مورد صدور مدارك تشكل ها، 100 مورد صدور اعتبارنامه اعضاء تشكل ها و مراجع حل اختلاف و همچنين 30 مورد انجام نظارت هاي حضوري در استان در بخش تشكل هاي كارگري داشتيم.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان انجام دوره هاي آموزشي را محور فعاليت هاي اين اداره كل برشمرد و گفت: در سال گذشته 30 مورد دوره آموزشی براي 150 نفر برگزار شده است و به 13 تشكل 22 ميليون تومان كمك شده است.

وي در مورد انجمن و شوراهاي كارگري گفت: تاسيس شوراهاي اسلامي كار 15 شورا، انجمن هاي كارفرمايي 35 انجمن، انجمن هاي كارگري 15 انجمن و سه كانون بازنشستگي بوده است كه در كل تعداد بازرسي هاي انجام شده از كارگاه هاي استان 10 هزار و 115 مورد و نيز بازرسي اتباع خارجي 552 مورد بوده است.

باغبانيان افزود: حمايت از واحدهاي مشكل دار هزار و 586 مورد بوده است و تعداد درخواست هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف سه هزار و 895 مورد بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمات ارائه شده جامعه کارگری استان کردستان در سال گذشته اعلام كرد: بر اساس بند "و" ماده 80 قانون پنجم توسعه 419 كارگاه با اشتغال هزار و 52 كارگر از تخفيفات بيمه اي كارفرما برخوردار شدند.

باغبانيان تعداد كارگرهاي شاغل در واحدهاي صنعتي و توليدي از امكانات و خدمات بهداشتي كارگري را 4چهارهزار و 456 نفر عنوان كرد و گفت: ايجاد امكانات رفاهي و كارگري براي كارگران از اولويت هاي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان در مورد صدور مجوز اتباع خارجي در این استان گفت: در سال گذشته هفت مورد پروانه كار تمديد و 15 مورد پروانه كار برای اتباع خارجی صادر شده است.

وي در مورد توزيع سهام عدالت در سال گذشته در استان کردستان یادآور شد: با همكاري شركت هاي تعاوني سهام عدالت 73 هزار فرم سهام عدالت ویژه کارگران ساختمانی در سال گذشته در کردستان توزيع شده است كه در حال حاضر در مرحله جمع بندي نهايي اطلاعات قرار دارد.

باغبانيان در پایان از فعال بودن 128 تعاوني مسكن مهر با تعداد 10 هزار و 613 واحد ثبت شده خبر داد و افزود: عمليات اجرايي و آماده سازي از اواخر سال 86 و عمليات ساخت اكثر واحدها از اوائل سال 89 شروع شده كه اين تعداد تعاوني ها و واحدهاي مسكوني در كل شهرستان هاست.