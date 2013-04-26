۶ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۵۸

پروژه تحقیقاتی «قواعد اخلاقی در منابع اسلامی» انجام می شود

پروژه قواعد اخلاقی در منابع اسلامی در مرکز اخلاق و تربیت اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دنبال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مهدی احمدپور، مجری پروژه "قواعد اخلاقی در منابع اسلامی" با بیان اینکه چنین موضوعی تاکنون به طور مستقل مورد توجه نویسندگان و اندیشمندان اسلامی قرار نگرفته است، افزود: تلاش ما در این پروژه به اصتیاد اصول و قواعد اخلاق اسلامی متمرکز شده است.

وی افزود: با توجه به وجود قواعد همنام در برخی علوم که از لحاظ محتوایی گستره متفاوتی دارند، اصتیاد و استنباط اصول و قواعد علوم با مشخص کردن دامنه هر علم و تعیین روابط بین آنها، بستر مقایسه را فراهم کرده و به محقق این امکان را می دهد رابطه، عدم ارتباط و مرز مشترک علوم را به خوبی بشناسد.

وی در رابطه با میزان پیشرفت پروژه گفت: هم اکنون در حال جمع آوری قواعد هستیم که تاکنون موفق به پیدا کردن 10 مورد از قواعد اخلاقی شده ایم اما هنوز نمی دانیم که آیا با مطالعه و تحقیق بیشتر قواعد دیگری کشف خواهد شد؟ و یا اینکه می توان این قواعد را در قواعد کلی تری محدود کرد یا خیر؟ نهایتا پیش بینی می کنیم بتوان بین 15 تا 20 قاعده اخلاق اسلامی را کشف و تبیین کرد.

وی در پایان متذکر شد که این پروژه از اواسط سال 91 آغاز و طبق پیش بینی ها تا اوایل مهرماه امسال به پایان خواهد رسید.

