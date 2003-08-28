دو نظامي آمريكايي در مرزهاي عراق و سوريه كشته شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه ، اين دو نظامي بر اثر انفجار مين در مسير عبور خودروي حامل نظاميان آمريكايي در مركز شهر القائم در نزديكي مرزهاي عراق و سوريه كشته شدند.

زره پوش نظاميان آمريكايي در اين انفجار به طور كامل منهدم شد.

در اين حادثه يك شهروند عراقي زخمي شد.

گفتني است از آغاز جنگ عراق در 29 اسفند گذشته تا كنون بنا به اعتراف پنتاگون (وزارت دفاع آمريكا) 277 نظامي آمريكايي در جريان جنگ و بيش از 100 تن ديگر در حوادثي خارج از ميدان جنگ مانند حوادث رانندگي و برخورد خودروهاي نظامي به يكديگر و انواع بيماريها كشته شدند.