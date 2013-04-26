به گزارش خبرنگار مهر، دكتر علي اكبر ولايتي در نشست خبري خود با خبرنگاران قمی كه در مجتمع آموزشي طلوع مهر برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر پيرامون راهكارهاي حل مشكلات اقتصادي و فشار تحريم‌ها، به نامگذاري سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: زماني واژه حماسه را به كار مي‌برند كه يك هدف جدي و سخت و تاثيرگذار در پيش باشد و براي رسيدن به آن، راه حل مدبرانه، شجاعانه و پركار مي‌خواهد.

وي ادامه داد: حماسه فعاليتي است كه نهايت شور و شوق و در عين حال شعور را مي‌خواهد و نامگذاري امسال، آسيب شناسي قضايا را در خودش مستتر دارد، يعني تا شرايط مهم و حساس نباشد انسان لغت حماسه را براي حل آن به كار نمي‌برد.

ولايتي با اشاره به حساس بودن انتخابات پيش رو تصريح كرد: براي عبور از اين گردنه حساس نياز به حماسه داريم.

عضو ائتلاف سه گانه اصولگرايان با بيان اينكه همه مشكلات كشور از تحريم‌ها نيست، اظهار كرد: بخشي از مشكلات مربوط به تدابير داخلي است كه اگر بتوانيم در حوزه اقتصادي، طبق برنامه پنجم و قوانين مجلس مدبرانه عمل كنيم، هدفمندي يارانه‌ها كه به صورت ناقص عمل شده را به صورت كامل اجرا كنيم، در تبديل تدريجي منابع مالي از درآمد نفت به صادرات غيرنفتي و در جهت خودكفايي با سرعت بالا و قابل قبول حركت كنيم حماسعه اقتصادي شكل مي‌گيرد.

به گفته ولايتي، اجرا كننده حماسه اقتصادي، دولت است و اين جز با تدبير و تلاش در راستاي حمايت از توليدات داخلي، اجراي كامل هدفمندي يارانه‌ها و... حاصل نخواهد شد.

