کسب نتیجه و حفظ اخلاق ورزشی وظیفه بازیکنان بسکتبال ماهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری اردوی آمادگی تیم بسکتبال فولاد ماهان سپاهان جهت حضور در رقابت های بسکتبال غرب آسیا، بهروز ریخته گران، رئیس هیت مدیره و مالک باشگاه فولاد ماهان به همراه محمدرضا ساکت مدیرعامل این باشگاه با حضور در تمرینات این تیم با بازیکنان و اعضاء کادر فنی تیم بسکتبال فولاد ماهان سپاهان دیدار و گفتگو کردند.

مهندس بهروز ریخته گران پس از پایان تمرینات بازیکنان با حضور در جمع آنان عنوان داشت: تیم فولاد ماهان تیمی است که برای قهرمانی بسته شده و انتظار ما از شما کسب نتایجی شایسته است.

وی با بیان این موضوع که مدیران باشگاه همانطور که به کسب نتیجه اهمیت می دهند انتظار حفظ اخلاق ورزشی را نیز از بازیکنان دارند ادامه داد: کسب نتیجه به هر طریقی جزء دستور کار قرار نداشته، ندارد و نخواهد داشت.

ریخته گران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این موضوع که ماهان با تیمی کاملاً ناب و ایرانی در این مسابقات حاضر می شود، تصریح کرد: حضور نماینده ایران در مسابقات غرب آسیا با تیمی کاملاً ایرانی، خود، قهرمانی است حال اگر کاپ قهرمانی را نیز برای مردم شریف ایران به ارمغان آورید موجبات خوشحالی و سرافرازی مردمی غیور را فراهم کرده‌اید.