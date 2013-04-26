یگان حفاظت در زندان های کشور تغییر فرم می دهد/فرمانده حفاظت زندان های سیستان و بلوچستان معرفی شد

مهدی محمودی در سفر به سیستان و بلوچستان به خبرنگار مهر گفت: رنگ و طرح لباس برای کارکنان کادر در طرح های ستادی و عملیاتی و برای کارکنان وظیفه به رنگ سورمه ای تغییر می یابد.

وی افزود: با طرح موضوع در دو جلسه کمیسیون انضباطی البسه ناجا و تائید فرماندهی و همچنین تصویب وزارت کشور این قانون از اواسط اسفند ماه سال گذشته قابل اجرا است.

وی ادامه داد: دستورالعمل طرح، رنگ و علائم و همچنین نشان ها، توسط این فرماندهی به یگان حفاظت استان ها به زودی ابلاغ می شود.

محمدی افزود: همچنین در این رابطه برنامه ریزی جامعی در خصوص تامین نیروی انسانی در دو بخش پاسیاران و سربازان وظیفه در سال جاری اندیشیده شده است که امسال به مرحله اجرا در می آید.

وی حفظ آمادگی نیروهای یگان حفاظت و ارائه برنامه های آموزشی مدون را از اصلی ترین زیر ساخت های مورد نیاز در اداره امور زندانبانی عنوان کرد و گفت: بخشی از وظایف راهبردی و اساسی یگان حفاظت، مراقبت از اماکن و تاسیسات، اعزام و بدرقه و بازرسی ها اولیه است.

وی حفظ آمادگی در نیروهای یگان حفاظت و ارائه برنامه های آموزشی مدون را از اولویت های کار در امور زندانبانی عنوان کرد و افزود: تامین امکانات و تجهیزات الکترونیک و بکارگیری شیوه های نوین در زندانبانی نقش مهمی در اداره کردن زندان ها به نحو مطلوب دارد که باید به این مقوله توجه بیشتری داشت.

به گزارش خبرنگار مهر با حضور فرمانده یگان حفاظت کشور از زحمات علیرضا پرند وارسرپرست فرماندهی یگان حفاظت زندان های سیستان و بلوچستان تقدیر و سرگرد احمدی به عنوان فرمانده جدید این یگان در استان معرفی و منصوب شد.