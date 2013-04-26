مشورت کشورهای قلب آسیا برای اعتماد سازی نیروی محرکه پیشرفت منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علي اكبر صالحي وزير امورخارجه كشورمان درسومين كنفرانس وزراي خارجه كشورهاي قلب آسيا در آلماتي قزاقستان با برشمردن برخي مشكلات مشترك موجود در منطقه ، از توسعه نيافتگي ، سطح پايين آموزش ، كمبود منابع مالي ، ساختارهاي اقتصادي ضعيف و عدم سرمايه گذاري ، بعنوان موانعي ياد كرد كه تا حد زيادي بر منطقه تاثير گذاشته اند.

وزير امور خارجه كشورمان ناتواني بخشي از مقامات محلي منطقه در استقرارنظم و قانون و همزمان فراهم شدن زمينه هاي رشد تروريسم ، اعتياد ، قاچاق مواد مخدر ، جنايات سازمان يافته و ساير فعاليتهاي غيرقانوني را از نتايج دخالت نظامي بيگانه در منطقه خواند و با تأكيد بر ناكارآمد بودن نظام حقوقي ايجاد شده در سرزمين هاي تحت دخالت نظامي بيگانه ، خروج نيروهاي نظامي بيگانه از منطقه را راه حل مشكلات ذكر شده دانست.

وی عبور مشكلات از مرزها و سرايت به ديگر كشورها را خصلت مشكلات عنوان كرد و گفت بنابراين هر كشور به تنهايي و يا در انزوا نخواهد توانست بر آنان غلبه كند.

صالحي افزود: شواهدي وجود دارد كه در سال آينده مجموع مزارع تحت كشت ترياك در افغانستان به سه برابر افزايش خواهد يافت و در نتيجه ما شاهد سونامي مواد مخدر و قاچاق آن از مسيرهاي قاچاق خواهيم بود كه نه تنها بر كشورهاي همسايه افغانستان بلكه بر كل منطقه و جهان تاثير خواهد گذاشت.

وزير امورخارجه كشورمان تاکید کرد: جمهوري اسلامي ايران به عنوان همسايه افغانستان قويا معتقد است كه واكنش مسئولانه دولت افغانستان و كشورهاي منطقه، براي تضمين آينده ما در برابر چنين تهديداتي ضروري است.

وی در عین حال تصریح کرد: برغم اینگونه داده های نگران کننده، در کشورهای قلب آسیا ظرفیتهای بسیار خوبی وجود دارد که برای ما زمینه های سودمند تلاش جمعی در جهت حل مشکلات مشترک را فراهم می آورد.

صالحي با بيان اينكه گستردگي جغرافيايي كشورهاي منطقه و ظرفيتهاي آن مانند دارا بودن نيمي از جمعيت جهان ، بازار قوي با نيروي كار زياد، بزرگترین منابع انرژي جهان و ذخاير معدني و طبیعی بيشمار، تاريخ مشترك و پيوندهاي فرهنگي كشورهاي منطقه فرصتهاي طلايي براي همكاري در منطقه را فراهم كرده است، بر ضرورت استفاده از عنصر مشورت و رايزني ميان كشورهاي منطقه در راستاي اعتماد سازي تأكيد كرد و آن را نيروي محركه پيشرفت و همكاري و در نتيجه ضامن موفقيت عنوان كرد.

وی در پايان ابراز اميدواري كرد افغانستان و ساير كشورهاي قلب آسياي از منافع اعتماد سازي بهره برده و همكاريهاي منطقه اي خود را به منظور ايجاد يك منطقه امن ، با ثبات و خوشبخت ، تعميق بخشند.