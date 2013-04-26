به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاظمی آشتیانی شامگاه پنج‌شنبه در مجمع انتخابات هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم که در حضور وی به عنوان رئیس مجمع و عباس جهان بینی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم در اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد، تصریح کرد: این ورزش آلوده به مکمل های نیروزا است و ورزشکاران ما اکثر وقتی تست دوپینگ می دهند، نتیجه مثبت در می آید.

وی ادامه داد: قهرمانی در این رشته با استفاده از مواد نیروزا به هیچ دردی نمی خورد و به شدت با ورزشکارانی که از این مواد استفاده می کنند، برخورد می کنیم، به همین خاطر بحث آموزش در فدراسیون و همچنین هیئت های استانی را بهترین راهکار برای مبارزه ورزشکاران با آسیب های ناشی از مواد نیروزا قرار داده ایم.

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشورمان با اشاره به انتخاب مجید تلخابی به عنوان رئیس جدید هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم، تصریح کرد: تلخابی تنها رئیس هیئتی است که من وقتی از سوی اداره کل ورزش و جوانان قم در جریان تایید وی به عنوان سرپرست این هیئت قرار گرفتم، بدون اینکه وی را به تهران احضار کنم، حکم سرپرستی را امضا کردم والا در هر استانی این اتفاق می افتاد کاندیدای سرپرستی یا ریاست باید ابتدا به تهران می آمد و از نزدیک او را می دیدم.

وی اضافه کرد: در گذشته کارت های مربیگری و داوری افتخاری برای برخی از افراد در این رشته ها صادر می شد اما به محض ورود به فدراسیون جلوی این کار را گرفتیم، به هیچ عنوان کارت افتخاری برای کسی صادر نکنید چون مسئولیت سنگینی متحمل می شوید.

کاظمی آشتیانی یاد آور شد: بر باشگاه های فعال در رشته هایی نظیر بدنسازی و پرورش اندام نظارت جدی صورت بگیرد، متاسفانه پیش از این رشته های بدنسازی و پرورش اندام در مسیر درستی قرار نداشتند اما بعد از گرفتن رای اعتماد وزارت ورزش و جوانان و اعضای مجمع فدراسیون برای حضور در این مسئولیت، سعی کردیم بسیاری از کاستی ها و راه های اشتباه را مسدود کنیم.

وی که همزمان مسئولیت نایب رئیسی فدراسیون آسیایی بدنسازی و پرورش اندام را نیز بر عهده دارد، در ادامه ابراز داشت: باید استان ها ما را در زمینه مبارزه با دوپینگ و استفاده از مواد نیروزا کمک کنند، اگر در قم 100 باشگاه بدنسازی و پرورش اندام وجود دارد در تهران 18 برابر بیشتر است بنابراین ما کار سختی داریم و نیاز به کمک استان هایی نظیر قم داریم.

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشورمان که اصالتا قمی است، بیان داشت: فدراسیون راجع به ساخت سالن یا ورزشگاه اختصاصی برای هیچ یک از هیئت های استانی مسئولیتی ندارد در واقع این رسالت ما نیست به همین خاطر از تمام قهرمانان این رشته می خواهم فکر داشتن سالن یا باشگاه را از ذهن خود بیرون کنند، شما اگر بتوانید یک قهرمان عاری از مواد نیروزا تحویل این رشته بدهید از داشتن باشگاه بزرگ مهمتر است.

