نامزدهای ریاست جمهوری، برنامه های اقتصادی خود را مشخص کنند

نوش‌آباد – خبرگزاری مهر: یک کارشناس عالی مسائل استراتژیک گفت: در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری نامزدها علاوه بر مشخص کردن برنامه های خود برای اداره کشور باید راه های تامین مالی برنامه های خود را نیز به صورت روشن مشخص کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن قدیری ابیانه صبح امروز در مسجد محبین نوش آباد افزود: برای تشخیص کاندیدای اصلح باید ببینیم، کدام یک از آنها در کار و هدف خود صادق هستند و افرادی که دچار توهم شده و یا به دنبال فریب مردم می باشند را دنبال نکنیم.

سفیر سابق ایران در مکزیک اظهار داشت : مردم ایران جزو پرمسرف‌ترین ملت‌های سراسر دنیا هستند و این در حالی است که تنها با یک هزار تومان صرفه جویی در هر ماه توسط هر فرد، رقمی معادل با 900 میلیارد تومان به اقتصاد کشور و خانوارهای ایرانی کمک می شود.

وی تصریح کرد: ساعت کار مفید روزانه در اروپا معادل شش ساعت، در ژاپن برابر هشت ساعت و در کره جنوبی بیش از نه ساعت است ولیکن ساعت کار مفید ایرانیان از 64دقیقه روزانه در سال 90 به مدت زمان 22 دقیقه در سال 91 کاهش یافت.

به گفته وی، هر روز تعطیلی یک هزار و 428 میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد می کند که معادل 10 تن طلا است با این اوصاف برخلاف سفارش رهبر انقلاب، تعطیلات کشور از 24 روز به 27 روز رسید و در تعطیلات نوروزی بیش از 250 تن طلا ضرر به اقتصاد کشور وارد شد.

سفیر سابق ایران در استرالیا تاکید کرد: روی آوردن به تولید ثروت بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی کشور است اما اگر نامزدی شعار لزوم کار بیشتر و تعطیلی کمتر را مطرح کند، مردم به او رأی نمی‌دهند و از برنامه های او استقبال نمی کنند.

سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا تصریح کرد: در سال 90 شهروندان ایران، از منظر آمار پس از کشورهای عربستان و آفریقا رتبه سوم تنبلی اجتماعی را داشتند که در سال 91 به رتبه دوم رسید، که می توان گفت، به جای اقتصاد مقاومتی، ما به واقع دچار اقتصاد استراحتی شده ایم.

قدیری ابیانه گفت: هرچند که ایجاد اشتغال وظیفه دولت است و نباید نادیده گرفته شود اما مردم هم به جای آنکه منتظر بمانند که دولت و حکومت برای حل مشکل آنها اقدامی انجام دهد، خودشان باید کارآفرینی کرده و اشتغالزایی داشته باشند و فرهنگ تولید ثروت جایگزین فرهنگ مصرف شود.

به گفته وی، برخی از اقدامات اخیر دولت صرفا برای کمتر نمود پیدا کردن مشکلات کشور بوده است که همان اقدامات هم برای مردم مشکل ساز شده و باید این رویه به نحوی اصلاح شود که مشکلات از سر راه مردم وجامعه برداشته شود.

وی افزود: دولت در پرداخت حقوق کارمندان فعلی خود دچار مشکل است، اما دستور میدهد 400 هزار نفر دیگر در بدنه دولت استخدام کنند و این درحالی است که ما 20 برابر ژاپن کارمند در استخدام دولت داریم.

وی بااشاره به توزیع وجه نقد به عنوان یارانه شهروندان گفت: از مبلغ 400 هزار ریال یارانه، فقط مبلغ 330 هزار ریال آن از منابع هدفمندی یارانه ها بود و بقیه آن از سایر منابع تامین شد.

سفیر سابق ایران در مکزیک اظهار داشت: چاپ اسکناس و جریان آن در بازار مالی کشور، بدون پشتوانه لازم، باعث افت ارزش پول کشور شده و بالارفتن نرخ تورم را در به دنبال داشته و بر جامعه تحمیل کرده است.

وی تصریح کرد: وعده احمدی نژاد در اجتماع مردم هویزه که دو درصد از درآمدهای نفتی، علاوه بر بودجه‌های معمول، در راستای ایجاد اشتغال و حمایت از جوانان به استان خوزستان اختصاص داده می شود،یک شعار تبلیغاتی است، زیرا بودجه سال 92 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده و خود نیز نخواهد بود تا آن را اجرایی کند.

سفیر سابق ایران در استرالیا افزود: مملکت یک قطار نیست که هرکسی سوار آن شده و مدتی بعد از آن پیاده شود، بلکه یک قایق است که باید ناخدای خوب داشته باشد و همه مردم برای حرکت روبه جلوی آن ، مشارکت داشته و پارو بزنند .

قدیری‌ابیانه ادامه داد: در حال حاضر نیز با توجه به اینکه میزان نفت صادراتی هر فرد اماراتی در یک سال بیش از 80 سال صادرات نفت یک فرد ایرانی است، می‌توان گفت صادرات نفت هر اماراتی در یک سال بیش از عمر یک فرد ایرانی است.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین با این میزان اختلاف نمی‌توان انتظار داشت که سطح رفاهی مردم ایران و کشورهای عربی صرفا به دلیل برخورداری آنان از درآمدهای نفتی با یکدیگر برابری کند.

به گفته وی، دولت باید از پول نفت و سایر منابع کشور برای اشتغال و شکوفایی اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان استفاده کند نه اینکه با ایجاد هزینه جامعه را با مشکل روبرو کند.

این کارشناس عالی مسائل استراتژیک تاکید کرد: در سال جاری فتنه جریان انحرافی را خواهیم داشت. رمز فتنه در انتخابات سال 92 انتخابات آزاد خواهد بود که شعار انتخابات آزاد، شورای نگهبان به عنوان مرجع تایید صلاحیت های را نشانه گرفته است.

