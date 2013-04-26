دعوت از ورزشكار خراسان رضوي به اردوي تيم ملي ژيمناستيك

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت ژيمناستيك خراسان رضوي از دعوت ورزشكار رده سني اميد استان به اردوي آمادگي تيم ملي خبر داد.

حسين احمدزاده اظهار کرد: اردوي آمادگي تيم ملي اميد ایران از دیروز تا 10 ارديبهشت ماه در اردبيل برگزار مي شود و حميد ميرشكاري از خراسان رضوي در اين اردو حضور خواهد داشت.

رئیس هیئت ژيمناستيك خراسان رضوي با اشاره به آغاز يك دوره مربيگري ژيمناستيك ويژه مربيان بانوي مهد كودك ها از 10 تا 13 ارديبهشت ماه در شهرستان نيشابور، افزود: به منظور توسعه اين ورزش در شهرستان ها همين دوره آموزشي از 13 ارديبهشت ماه به مدت سه روز در شهرستان تربت حيدريه نيز برگزار خواهد شد.

دعوت از سه فوتباليست خراسان رضوي به اردوي تيم ملي ناشنوايان كشور

رئیس هیئت ورزش هاي ناشنوايان، بيماران خاص و پيوند اعضاي خراسان رضوي از دعوت سه فوتباليست ناشنواي استان به اردوي انتخابي تيم ملي اعزامي خبر داد.

محمد شيخ زاده اظهار کرد: دومين اردوي انتخابي تيم ملي فوتبال ناشنوايان كشور روزهای 6 تا 18 ارديبهشت ماه در استان البرز برگزار مي شود.

رئیس هیئت ورزش هاي ناشنوايان، بيماران خاص و پيوند اعضاي خراسان رضوي افزود: مرتضي عباسي، محمدعلي گرايلي، مصطفي رحيم فردوسي 3 فوتباليست خراسان رضوي به اين اردوي آمادگي كه به منظور حضور تيم ملي كشور در بازي هاي المپيك تابستاني 2013 صوفيه بلغارستان برگزار مي شود، دعوت شدند.

مسابقات ووشوی چندجانبه جام كارگران در سبزوار برگزار می شود

دبير هیئت ووشوی خراسان رضوي از برگزاري يك دوره مسابقات ووشوی چندجانبه با عنوان جام كارگران در شهرستان سبزوار خبر داد.

محمد رستگارمقدم اظهار کرد: مسابقات ووشوی چند جانبه جام كارگران با همكاري تربيت بدني كارگران سبزوار امروز جمعه 6 ارديبهشت ماه در سالن ورزشي شهيد مشكاني اين شهرستان برگزار مي شود.

دبير هیئت ووشوی خراسان رضوي افزود: در اين دوره از رقابتها تيم هايي از استانهاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي حضور خواهند داشت.