به گزارش خبرگزاری مهر، امیر امینی گفت: رویکرد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در سال جاری تکمیل و بهره برداری از طرح های نیمه تمام است. تکمیل طرح های نیمه تمام ایمیدرو با بهره گیری از توان بخش خصوصی و همچنین افزایش فعالیت های اجرایی این سازمان انجام خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از جمله طرح های مورد اشاره تکمیل بخش احیای مستقیم طرح های 7 گانه فولاد استانی است كه تا پایان امسال به بهره برداری خواهند رسید. امینی با بیان اینکه ایمیدرو امسال 5400 میلیارد تومان پروژه برای اجرا تعریف کرده است افزود: تلاش خواهیم کرد از روش های مختلف تامین منابع مالی، اعتبارات مورد نیاز این پروژه ها را تامین کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره راهكارهای ایمیدرو درباره فروش سنگ آهن خام تصریح کرد: از جمله این راهكارها، واگذاری سنگ معدن به صنایع بالادستی فولاد به روش استخراج و فروش است. راهكار دوم اینکه تلاش خواهیم کرد سنگ آهن خام را در بورس عرضه کنیم که احتمالا هر 2 شیوه یک مسیر را دنبال می کند.

امینی گفت: هدف از اجرای این کار واقعی کردن قیمت سنگ خام و شفاف کردن تحرکات مالی در صنایع بالادستی فولاد است.