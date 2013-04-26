به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله پور موسي، صبح جمعه در جشنواره معرفي و تقدير از كارگران، گروه‌هاي كار، واحدهاي نمونه و زنان كارگر سرپرست خانوار واحدهاي اقتصادي خراسان رضوي اظهار کرد: كارگران در سال حماسه اقتصادی و سیاسی پرچم‌دار اقتصاد مقاومتي هستند بنابراین باید افزایش حقوق و تامین امنیت آنان اقدامات بیشتری را انجام داد.

وی با تاکید بر اینکه امروز بی تردید كارگران و كارفرمايان خواستار حمايت بيشتر دولت و مسئولين هستند، افزود: ميزان دستمزد 487 هزار توماني كارگران و سطح بالاي هزينه‌ها و مخارج مورد نياز زندگي نمی تواند به معنای واقعی گره ای از بخش های تولیدی و اقتصادی باز کند.

رئيس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كارگران یادآور شد: دولت و مسئولين بايد بيش از گذشته به فكر اين قشر از جامعه باشند تا بتوان با بحران‌ها و تهديدها مقابله كرد.

وی تصریح کرد: امروز دشمن با تحریم های شکننده خود به دنبال حذف تولید و کارگر از نظام اسلامی است اما در حال حاضر با اراده پولادین، کارگران به عنوان سربازان تولید و صنعت به بهترین شکل ممکن نقش و سهم خود را در جامعه ایفا می کنند.