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۶ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۱۳

صالحی با رئیس جمهور قزاقستان دیدار کرد

صالحی با رئیس جمهور قزاقستان دیدار کرد

 وزیر امور خارجه کشورمان روز جمعه در حاشیه اجلاس قلب آسیا در آلماتی با نور سلطان نظر بایف رئیس جمهور  قزاقستان گفتگو و تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان که به منظور شرکت در سومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای قلب آسیا در آلماتی به سر می برد ، روز جمعه در حاشیه این اجلاس با نور سلطان نظر بایف رئیس جمهور  قزاقستان گفتگو و تبادل نظر کرد.

در این گفتگو گسترش مناسبات دو جانبه و افزایش رایزنی های منطقه ای و بین المللی به خصوص در ارتباط با نشستهای آلماتی 1 و 2 مورد تایید قرار گرفت.

 صالحی ضمن ابلاغ سلام های گرم رئیس جمهوری اسلامی به نظر بایف ، مراتب قدر دانی جمهوری اسلامی ایران را از میزبانی قزاقستان درگفتگوهای آلماتی 1 و 2 بیان داشت .

نظر بایف نیز از صالحی خواست سلامهای گرم وی را به مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری اسلامی ایران تقدیم کند.

کد مطلب 2040988

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